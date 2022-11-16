Sau ngày mai (17/11), 'như cá chép vượt vũ môn', 3 con giáp gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc trao tay

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 18:05

Sau ngày mai (17/11), những con giáp may mắn nhất, được hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Tuất

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Tuất nổi tiếng thông minh sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Con giáp này phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm.

Sau ngày mai (17/11), 'như cá chép vượt vũ môn', 3 con giáp gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc trao tay - Ảnh 1
Vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi này, có hoài bão luôn tồn tại trong mình như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Sau ngày mai (17/11) này, vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất thời gian tới.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hông phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương cũng có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dậu luôn làm việc một cách khoa học, tỉ mỉ. Bất kể công việc dù lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng đều lên kế hoạch rõ ràng. Bởi vậy không bao giờ con giáp này chịu nhận khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc giữa chừng. 

Sau ngày mai (17/11), 'như cá chép vượt vũ môn', 3 con giáp gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc trao tay - Ảnh 2
Lúc ấy con giáp này sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn cũng như niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, sau ngày mai (17/11) là thời điểm giúp người tuổi Dậu xoay chuyển vận thế, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Lúc ấy con giáp này sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn cũng như niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc,... và cả thu nhập nữa.

Người tuổi Dậu là một trong số những người may mắn nhất, con giáp này được hưởng cuộc sống yên bình là bởi vì luôn có người gánh vác giúp bản mệnh những lo toan, còn người tuổi này chỉ cần bình yên hưởng những gì mà người đi trước để lại, cuối cùng rất có khả năng trở thành người giàu có mà chẳng cần tốn nhiều công sức.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Con giáp này sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi này được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Sau ngày mai (17/11), 'như cá chép vượt vũ môn', 3 con giáp gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc trao tay - Ảnh 3
Sắp tới may mắn sẽ thường xuyên ghé thăm con giáp này, để Tỵ có thể thỏa sức phát triển bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi - tướng số cho hay, cuộc đời người tuổi Tỵ sau ngày mai (17/11) sẽ bước sang một trang mới, còn gọi là thời hoàng kim của bản mệnh. Sắp tới may mắn sẽ thường xuyên ghé thăm con giáp này, để Tỵ có thể thỏa sức phát triển bản thân và có được cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Vận son của người tuổi Tỵ kéo dài liên tiếp trong thời gian tới. Thời điểm tài vận này, tốc độ thăng quan tiến chức của những người cầm tinh con Rắn sẽ diễn ra cực nhanh. Với  sự thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế, tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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