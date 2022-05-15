Sau ngày mai (16/5), Thần Tài gõ cửa, quý nhân chào đón, những con giáp sau sẽ 'hút cạn lộc trời', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 19:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ 'hút cạn lộc trời', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay sau ngày 16/5.

Tuổi Dần

Không chỉ có nhân duyên lý tưởng mà sự nghiệp của con giáp may mắn này còn thăng tiến nhanh chóng sau ngày 16/5. Bạn có thể mạnh dạn tiến lên để giành lấy thành công rực rỡ, tương lai tươi sáng hơn. Đặc biệt, tiền bạc đối với bạn không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của bạn cũng sẽ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi.

Người tuổi Dần có thể sẽ tìm thấy một nửa thích hợp của mình. Bạn sẽ gặp được một người khiến bạn cảm thấy sẽ muốn thay đổi bản thân mình. Đôi lúc, bạn sẽ muốn từ bỏ do gặp trở ngại về các nguyên tắc đã cũ và cái tôi cá nhân. 

CON GIAP MAY MAN
Thu nhập của người tuổi Dần cũng sẽ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Sau ngày 16/5, người tuổi Thìn thành công sẽ trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn, tình tiền không thiếu thứ gì khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Bạn không phải chỉ biết ngồi chờ thời, luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, Thần Tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp bạn xây dựng được cuộc sống trọn vẹn. 

CON GIAP MAY MAN 1
Người tuổi Thìn thành công sẽ trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu cuộc sống cực kỳ thăng hoa, phát tài. Đồng thời, bạn sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trên con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Cũng bởi bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó.

Làn sóng tình yêu của con giáp này sẽ vô cùng dập dềnh trong thời gian tới. Bạn sẽ trải nghiệm cả cảm giác bình lặng lẫn "biển xô sóng trào", dữ dội và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Bạn hãy trải lòng mình ra hơn, nói chuyện với người bạn yêu để cả hai cùng đồng cảm hơn nữa. 

CON GIAP MAY MAN 2
Trời sinh những người tuổi Ngọ được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu cuộc sống cực kỳ thăng hoa, phát tài - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (16/5-20/5): Những con giáp sau 'có đức mặc sức mà ăn', càng chăm chỉ giúp người càng phát tài, duyên lành rộng mở

Tử vi 5 ngày tới (16/5-20/5): Những con giáp sau 'có đức mặc sức mà ăn', càng chăm chỉ giúp người càng phát tài, duyên lành rộng mở

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "có đức mặc sức mà ăn", càng chăm chỉ giúp người càng phát tài, duyên lành rộng mở trong 5 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 53 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 23 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể