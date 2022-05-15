Tử vi 9 ngày tới (16/5-24/5), Thần Phật phù trợ, quý nhân dìu dắt, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', may mắn tề tựu, tiền bạc tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được như "chuột sa chĩnh gạo", may mắn tề tựu, tiền bạc tiêu xài không hết trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong 9 ngày tới, con đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Cũng bởi bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó.

Với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách của tập thể, từ đó tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội để vừa là thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội mà bản mệnh luôn sẵn sàng đón nhận để thể hiện khả năng của bản thân, bởi bạn hiểu nó đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến không còn xa nữa.

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Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này hiền lành, chăm chỉ, có sức chiến đấu không ngờ. Vận may của bạn dường như không cạn và được thể hiện trên nhiều phương diện trong 9 ngày nữa. Nhờ đó mà bạn được cả gia đình ủng hộ, dù gặp khó khăn cũng có thể hóa giải vận hạn. Ngoài ra, nhờ hần Phật phù trợ, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn.

Trong vận trình tình cảm, con giáp này trở nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình. Mối quan hệ của hai bạn cũng ổn định hơn kể từ thời điểm này do hai bên đã tìm được tiếng nói chung và biết cách cùng nhau thỏa thuận, lên kế hoạch cho tương lai. 

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Người tuổi Ngọ hiền lành, chăm chỉ, có sức chiến đấu không ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Trong 9 ngày tới, công việc của người tuổi Hợi bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày, ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương.

Bên cạnh đó, con giáp này không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn. Thời gian này vận đào hoa bủa vậy nên người tuổi Hợi sẽ có nhiều người theo đuổi, và đây chính là cơ hội tốt giúp tuổi Hợi tìm được một nửa mong ước đã lâu. Với người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn.

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Công việc của người tuổi Hợi bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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