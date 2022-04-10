Sau ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, Thần Tài xóa sạch vận xui, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, giàu lên nhanh chóng, đón nhận nhiều phước lành từ bốn phương tám hướng

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 18:35

Sau ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3,3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tài lộc bừng sáng, có được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sau ngày giỗ Tổ, người tuổi Dậu vận trình đi lên, tài lộc hưng thịnh. Dưới sự giúp sức của quý nhân, con giáp có thể tập trung vào những việc mà bản thân đã lên kế hoạch từ trước. Bản mệnh xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn bao giờ hết và thu được thành công vang dội.

Chuyện tình cảm của bản mệnh hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội, đôi lứa hãy mạnh dạn ra mắt gia đình hai bên bởi rất có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Người độc thân tìm thấy tình yêu đích thực, hạnh phúc viên mãn mãi về sau.

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Người tuổi Dậu sau ngày giỗ Tổ, người tuổi Dậu vận trình đi lên, tài lộc hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sau ngày giỗ Tổ có những bước tiến bất ngờ trong vận mệnh. Công việc làm ăn của con giáp có nhiều bước tiến lớn. Con giáp may mắn này có được nhiều cơ hội phát triển tài năng, nâng cao thu nhập. Nếu bạn muốn mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên bắt tay vào chuẩn bị ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên, bạn làm gì cũng sẽ có được kết cục viên mãn.

Con giáp đón nhận tin tốt về tài lộc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Tý nên nhanh chóng nhận lời vì sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách nhanh gọn.

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Người tuổi Tý sau ngày giỗ Tổ có những bước tiến bất ngờ trong vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thời gian sau giỗ Tổ vận trình diễn ra vô cùng thông thuận. Con giáp làm việc đầy năng suất hơn hẳn. Sự hăng hái, tự tin đã mang tới cho bản mệnh nhiều hơn một cơ hội để thể hiện bản thân. Vận trình tài lộc từ đây cũng phát triển. Con giáp con giáp kiếm được nhiều tiền lại biết cách quản lý tiền bạc nên rất nhanh phất lên giàu có, cuộc sống dư dả, thoải mái.

Con đường tình yêu của con giáp thuận lợi bất ngờ. Những hành động tưởng chừng như đơn giản của bạn lại đúng là thứ người ấy đang kiếm tìm trong quan hệ tình yêu. Các cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết, mặn nồng, dường như không có mẫu thuẫn nào.

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Người tuổi Mùi trong thời gian sau giỗ Tổ vận trình diễn ra vô cùng thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi 5 ngày đầu tuần (11/4 - 15/4), 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tiền của đầy nhà, vận trình phát đạt, ước gì được nấy.

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