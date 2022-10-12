Sau ngày 12/10, 3 con giáp không biết nghèo khó là gì, công danh tiền tài phất lên vù vù không cản nổi, tiền bạc rợp nhà không đếm xuể, cát lộc dư dôi triền miên

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 12:30

Tử vi dự báo, sau ngày 12/10, 3 con giáp chia tay nghèo khó, tài vận dồi dào, phú quý tự tìm tới, cơ hội làm giàu chỉ trong tầm tay

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần đều thích sống yên ổn, không muốn va chạm với người khác, nhiều khi chấp nhận thiệt thòi một chút để giữ hòa khí, nên được nhiềungười yêu quý, cũng tích được nhiều phúc phần. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 được cho là một năm may mắn và tốt lành cho đường sự nghiệp, tài chính của những người tuổi Mão. Nếu kiên định đi đúng con đường họ đã chọn ban đầu, dồn hết tâm sức, nỗ lực không ngừng, thành quả cuối cùng sẽ khiến họ thật sự bất ngờ.

Tử vi học có nói, sau ngày 12/10 tuổi Mão bước vào giai đoạn cực thịnh, tiền tài không chỉ nhiều mà sức khỏe và tình duyên của họ cũng hết sức dồi dào, suôn sẻ. Người tuổi Mão bắt đầu bước vào thời kỳ thịnh vượng, sung túc, làm ăn đầu tư thu về lợi nhuận cao, cuộc sống thăng hoa rạng rỡ. Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ và nắm bắt tốt các cơ hội, tuổi Mão có thể trở nên vô cùng giàu có, viên mãn vào dịp cuối năm.

Sau ngày 12/10, 3 con giáp không biết nghèo khó là gì, công danh tiền tài phất lên vù vù không cản nổi, tiền bạc rợp nhà không đếm xuể, cát lộc dư dôi triền miên - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sau ngày 12/10 tuổi Mão bước vào giai đoạn cực thịnh, tiền tài không chỉ nhiều mà sức khỏe và tình duyên của họ cũng hết sức dồi dào, suôn sẻ. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Dần là kiểu người có dũng khí, không sợ hãi trước khó khăn, thử thách. Những thứ bạn có được đều là do bạn tự tay giành lấy. Dần có tinh thần lạc quan cùng năng lượng tích cực nên có nhiều cơ hội bứt phá trong học tập và công việc. Sự lạc quan cũng chính là chìa khóa giúp tuổi Dần có cuộc sống suôn sẻ. Người thuộc trường phái thực lực như tuổi Dần có thể dễ dàng hoàn thành tốt những ý tưởng và dự định trong công việc. 

Sau ngày 12/10, người tuổi Dần có nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc và học tập. Dần có quý nhân chỉ đường, đạt được nhiều thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi. Bản mệnh có nhiều cơ hội phất lên trong cuối năm nay, có thể là được bổ nhiệm vào một chức vụ mới hoặc nhận được khoản tiền thù lao xứng đáng. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén của Dần giúp túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn, từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Sau ngày 12/10, 3 con giáp không biết nghèo khó là gì, công danh tiền tài phất lên vù vù không cản nổi, tiền bạc rợp nhà không đếm xuể, cát lộc dư dôi triền miên - Ảnh 2
Dần có quý nhân chỉ đường, đạt được nhiều thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình. Những người tuổi Mùi phần lớn họ đều có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà cuộc sống của họ vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi học có nói, sau ngày 12/10, Mùi bước sang mùa đầy tài lộc, ngày càng vượng phát. Mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, sự nghiệp tuổi Mùi sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái. Bản mệnh còn dễ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Mùi sẽ gặt hái được nhiều thành công và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Sau ngày 12/10, 3 con giáp không biết nghèo khó là gì, công danh tiền tài phất lên vù vù không cản nổi, tiền bạc rợp nhà không đếm xuể, cát lộc dư dôi triền miên - Ảnh 3
Mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, sự nghiệp tuổi Mùi sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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