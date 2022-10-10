3 con giáp chính thức rũ sạch vận đen kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch, ngồi rung đùi tiền tự động chui vào két, kiếm tiền tỷ trong nháy mắt, vàng bạc kim cương đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 13:45

3 con giáp chính thức tạm biệt vận đen từ Rằm tháng 9 Âm lịch, bùng nổ tài vận, bước vào thời kỳ thịnh vượng, sung túc

Tuổi Dậu

Vận may của những người sinh năm Dậu trong những tháng đầu năm 2022 không thực sự lý tưởng, dẫn đến cuộc sống áp lực, mọi việc không thuận lòng người. Tuy nhiên, kể từ Rằm tháng 9, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc.

Công việc của người tuổi Dậu thuận lợi hơn trước rất nhiều, cơ hội kiếm tiền vì thế mà rộng mở hơn, đồng thời cũng dễ dàng hơn, thu nhập vì thế có cơ hội gia tăng trông thấy. Thậm chí còn được đón nhận những tin vui ngoài mong đợi, may mắn gõ cửa khiến mọi việc hanh thông, tài chính vì thế mà cũng dư dả hơn, có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Cuộc sống của người tuổi Dậu kể từ đây chắc chắn sẽ ấm no hơn thời gian trước. 

3 con giáp chính thức rũ sạch vận đen kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch, ngồi rung đùi tiền tự động chui vào két, kiếm tiền tỷ trong nháy mắt, vàng bạc kim cương đếm không xuể - Ảnh 1
Tuy nhiên, kể từ Rằm tháng 9, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Có khả năng sáng tạo vượt trội, người tuổi Ngọ lại còn sở hữu phong thái nhanh nhẹn, tư chất thông minh nên dễ thành công ngay khi còn rất trẻ. Họ thường là người va chạm xã hội sớm, luôn có khao khát làm giàu và khẳng định bản thân mình. Người tuổi Ngọ để đạt được mục đích sẽ nỗ lực hết sức, không dựa vào ai. Trong quá trình lập nghiệp, họ thường gặp không ít khó khăn song tự mình có thể giải quyết êm đẹp.

Kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch này, những người tuổi Ngọ sẽ nhận được kết quả xứng đáng cho mọi cố gắng đã bỏ ra. Nếu không phải đề xuất thăng chức thì chắc chắn sẽ là một lời mời công việc mới toanh kèm theo những đãi ngộ vô cùng lý tưởng, thậm chí còn có thể là vị trí quản lý cấp cao hơn so với công việc hiện tại. Người tuổi Ngọ cũng có vận đỏ tiền bạc, hoặc tiền thưởng cuối năm tăng vọt hoặc khoản thưởng vượt chỉ tiêu công việc, tiền thưởng đến từ công việc tay trái hay lợi nhuận kinh doanh sẽ giúp họ trở thành đại gia trong 3 tháng cuối năm.

3 con giáp chính thức rũ sạch vận đen kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch, ngồi rung đùi tiền tự động chui vào két, kiếm tiền tỷ trong nháy mắt, vàng bạc kim cương đếm không xuể - Ảnh 2
Kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch này, những người tuổi Ngọ sẽ nhận được kết quả xứng đáng cho mọi cố gắng đã bỏ ra. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần đều thích sống yên ổn, không muốn va chạm với người khác, nên được nhiều người yêu quý, cũng tích được nhiều phúc phần. Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 được cho là một năm may mắn và tốt lành cho đường sự nghiệp, tài chính của những người tuổi Mão. Nếu kiên định đi đúng con đường họ đã chọn ban đầu, dồn hết tâm sức, nỗ lực không ngừng, thành quả cuối cùng sẽ khiến họ thật sự bất ngờ.

Tử vi học có nói, kể từ Rằm tháng 9 sẽ là thời kỳ phát đạt của Mão, những vận đen đeo bám họ trong các giai đoạn trước sẽ tự nhiên biến mất, nhường chỗ cho những chuyện tốt lành. Tuổi Mão bước vào giai đoạn cực thịnh, làm ăn đầu tư thu về lợi nhuận cao. Tiền tài của họ không chỉ nhiều mà sức khỏe và tình duyên của họ cũng hết sức dồi dào, suôn sẻ, hầu như họ làm gì cũng có kết quả tốt. Nếu biết nỗ lực, chăm chỉ và nắm bắt tốt các cơ hội, tuổi Mão có thể trở nên vô cùng giàu có, viên mãn vào dịp cuối năm.

3 con giáp chính thức rũ sạch vận đen kể từ Rằm tháng 9 Âm lịch, ngồi rung đùi tiền tự động chui vào két, kiếm tiền tỷ trong nháy mắt, vàng bạc kim cương đếm không xuể - Ảnh 3
Tử vi học có nói, kể từ Rằm tháng 9 sẽ là thời kỳ phát đạt của Mão, những vận đen đeo bám họ trong các giai đoạn trước sẽ tự nhiên biến mất, nhường chỗ cho những chuyện tốt lành. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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