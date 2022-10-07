Trúng độc đắc vào đúng ngày 7/10, 3 con giáp hưởng trọn lộc khí trời ban, tiền tài tự tìm đến, sự nghiệp thăng hạng, gia đạo an lành phú quý

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 07:00

Tử vi cho biết, 3 con giáp trúng độc đắc vào ngày 7/10, vận trình trong ngày diễn ra khá dễ dàng, công danh lẫn tài lộc đều hưng thịnh

Tuổi Tuất

Phương diện công việc, sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay có phần ổn thỏa hơn, gặp nhiều may mắn. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống cấp bách. Tinh thần trách nhiệm của người tuổi Tuất không ai có thể phàn nàn được và đó là lý do khiến bản mệnh thành công. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tài lộc của người tuổi Tuất cũng có xu hướng tăng tiến. Bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình trong ngày này. Nhìn chung con giáp này sẽ khá may mắn, dù làm gì cũng có cơ hội thu tiền về tay, vì thế hãy tận dụng thời cơ hiếm có này để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 7/10, 3 con giáp hưởng trọn lộc khí trời ban, tiền tài tự tìm đến, sự nghiệp thăng hạng, gia đạo an lành phú quý - Ảnh 1
Phương diện công việc, sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay có phần ổn thỏa hơn, gặp nhiều may mắn. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt trong các tình huống cấp bách. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày cho biết ngày lâm Trường Sinh nên Mão có đường sự nghiệp hanh thông, công việc trôi chảy, thăng tiến vù vù. Với những người có ý định lập nghiệp, khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu thì đây là dịp vô cùng tốt, là bước khởi đầu đáng mong chờ, có những thành quả đầu tiên làm bàn đạp cho các bước kế tiếp. Làm các công việc liên quan tới du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại,….là tốt nhất, không những tài lộc khả quan mà công việc cũng được nâng đỡ, phát triển mở rộng và hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn.  

Có Thiên Tài trợ giúp, tình hình tài chính không tệ, bạn có thể kiếm thêm từ công việc đầu tư hoặc được người khác tài trợ, giúp sức. Hôm nay được xem là ngày đẹp để thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Bản mệnh hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 7/10, 3 con giáp hưởng trọn lộc khí trời ban, tiền tài tự tìm đến, sự nghiệp thăng hạng, gia đạo an lành phú quý - Ảnh 2
Tử vi hàng ngày cho biết ngày lâm Trường Sinh nên Mão có đường sự nghiệp hanh thông, công việc trôi chảy, thăng tiến vù vù. Với những người có ý định lập nghiệp, khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu thì đây là dịp vô cùng tốt. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn được che chở nên có sự nhanh nhạy, linh hoạt hơn trong công việc, nhờ vậy mà được mọi người tín nhiệm. Nhờ cát tinh nâng đỡ mà con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới mẻ trong ngày hôm nay. Đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chuyên môn cao thì bạn càng thể hiện được sự vượt trội của mình. Trong một ngày tinh thần làm việc càng ngày càng lên cao như hôm nay, con giáp này tìm được nhiều niềm vui trong công việc và có hứng thú học hỏi, tìm tòi, khám phá thêm những điều mới lạ. Bạn sẽ sớm nhận được thành quả từ những cố gắng của mình.

Thời điểm này tài lộc của Sửu cũng đang trên đà khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh buôn bán thì càng có lợi.  Bạn còn kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hoặc tìm được hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Trúng độc đắc vào đúng ngày 7/10, 3 con giáp hưởng trọn lộc khí trời ban, tiền tài tự tìm đến, sự nghiệp thăng hạng, gia đạo an lành phú quý - Ảnh 3
Tuổi Sửu may mắn được che chở nên có sự nhanh nhạy, linh hoạt hơn trong công việc, nhờ vậy mà được mọi người tín nhiệm. Nhờ cát tinh nâng đỡ mà con giáp này có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới mẻ trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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