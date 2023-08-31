Sau hôm nay, thứ Năm 31/8/2023, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 08:55

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 31/8/2023.

Tuổi Mão

Về phương diện công việc, Phật Bà độ mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo. Là con giáp tài năng, người tuổi Mão có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình. Chính bản lĩnh vững vàng khi đôi mặt và vượt qua khó khăn là điều giúp tuổi Tuất ghi điểm trong mắt cấp trên. 

Con giáp may mắn này cũng vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Sau hôm nay, thứ Năm 31/8/2023, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn. Vận trình của bạn cũng từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Vậy nên, thu nhập của bản mệnh cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Người độc thân mong muốn tìm người yêu hãy thôi tìm kiếm những tư chất bề nổi, và cũng đừng vội gạt phăng những lời đề nghị mai mối của bạn ngè, người thân. Bạn có thể gặp được nửa kia của mình trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Hãy mở rộng lòng, lắng nghe con tim.

Sau hôm nay, thứ Năm 31/8/2023, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy trong thời gian tới. Điều mà người tuổi Thân cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Đồng thời, bạn nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. 

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bản mệnh nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

 

Sau hôm nay, thứ Năm 31/8/2023, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/8/2023, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/8/2023, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', khó ai sánh bằng

Thứ Tư 30/8/2023, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', khó ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 15 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to