Sau hôm nay, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 08:45

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông. Tinh thần hăng say làm việc cộng với sự nâng đỡ của quý nhân giúp công việc của con giáp này gặp nhiều điều may mắn. Kết quả thu được của bạn được mọi người công nhận và ngày càng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc viên mãn. Cách thể hiện tình cảm điềm đạm, nhẹ nhàng và không quá khoa trương của tuổi Mùi luôn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh.

Sau hôm nay, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho bản mệnh nhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lại càng có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập. Bản mệnh cũng có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng dần dà khởi sắc. Bản mệnh không còn phải bận lòng và lo lắng nhiều về những chuyện không đáng. Những cuộc cãi vã ít dần, mâu thuẫn nào cũng được hóa giải theo thời gian. Giữa các cặp đôi có sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

 

 

Sau hôm nay, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi trong thời điểm tới. Các kế hoạch có tiến triển khá tốt khi mà con giáp này thể hiện được năng lực cũng như bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên có kế hoạch sắp xếp mọi thứ một cách khoa học hơn để tiết kiệm thời gian, công sức cho mình.

Vận trình tình cảm vui vẻ hạnh phúc. Đào hoa vượng giúp người tuổi Ngọ sẽ giữ được sự hòa thuận, êm ấm với các thành viên trong nhà. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên tìm cách hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng cách này hay cách khác.

Sau hôm nay, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp bất ngờ trúng giải đặc biệt, tiền bạc vào nhà như lũ, giàu có trọn đời

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10/2023, 3 con giáp bất ngờ trúng giải đặc biệt, tiền bạc vào nhà như lũ, giàu có trọn đời

3 con giáp bất ngờ trúng giải đặc biệt, tiền bạc vào nhà như lũ, giàu có trọn đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ