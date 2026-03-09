Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 04:50

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thuận và suôn sẻ. Tử vi cho biết con giáp này có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực yêu thích. Quý Nhân Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi này củng cố tốt các mối quan hệ xã giao. Khi gặp khó khăn, bản mệnh đều có thể vượt qua được một cách dễ dàng nhờ điều trên đây. Có vẻ như con giáp này cần hạn chế những khoản chi không cần thiết để duy trì được nguồn thu nhập cá nhân một cách vững vàng trong tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên an vui hạnh phúc. Riêng người độc thân chưa tìm được một nửa cho mình vì muốn phát triển sự nghiệp. Người đã lập gia đình luôn chăm chút, vun vén cho hạnh phúc hiện tại.

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hiệu quả và tốt đẹp. Tam Hội xuất hiện là lúc thích hợp để triển khai các cuộc gặp gỡ bạn bè. Con giáp này có thể tìm ra người chung lý tưởng, cùng bàn bạc và lập kế hoạch cho những dự án sắp tới. Đây là thời điểm lý tưởng để giải quyết các rắc rối liên quan tới tiền bạc, ngoài ra bản mệnh còn gặp nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chuyện tình cảm hòa thuận bình dị. Bạn luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và hanh thông. Bạn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình với sự hỗ trợ của Chính Ấn. Hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình để có sự kết nối tốt hơn với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng sẽ ngập tràn tin vui. Tam Hợp xuất hiện đem tới nhiều tin cát lành cho mối quan hệ tình cảm. Các cặp đôi yêu xa cảm thấy phấn khích khi được gặp lại sau thời gian dài xa cách. Bạn và người ấy dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hiếm khi xảy ra những mâu thuẫn giữa hai người. Vì thế, cả hai có thể thoải mái tận hưởng những giây phút ở bên cạnh nhau. 

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi tắm, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen 'độc hại' này

Bé trai 4 tháng tuổi tử vong sau khi tắm, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 19 phút trước
Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/3/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Cuối ngày hôm nay (9/3/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 0h ngày 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng 0h ngày 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Cuối ngày hôm nay (9/3/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Cuối ngày hôm nay (9/3/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 0h ngày 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng 0h ngày 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Qua đêm nay, 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn