Sau hôm nay, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 08:40

3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tài lộc tăng vọt, ngày càng giàu có, sức khỏe dồi dào, làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái được nhiều thành công, vận may sẽ đến, đại cát đại lợi, đạt được trong tương lai gần, nếu nắm bắt tốt sẽ thêm phú quý và may mắn cho gia đình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng thăng hoa, nở rộ. Nhờ đào hoa vượng mà người độc thân có được một mối nhân duyên ngay cả chính mình không ngờ tới. Song song đó, tình cảm của các cặp vợ chồng duy trì tốt nhờ sự cảm thông và bao dung lẫn nhau. 

Sau hôm nay, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, không những thế còn được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn còn xây dựng được sự nghiệp bình ổn, làm tiền đề để những năm sau sinh nhiều tài lộc hơn. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Sửu vào hậu vận sẽ an nhàn sung túc.

Dự đoán về chuyện tình cảm, con giáp này có thể gặp được tri kỷ trong thời gian này. Con giáp may mắn này hãy chú ý mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất cứ lúc nào. 

Sau hôm nay, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt xung quanh để đổi đời. Người tuổi Tỵ không ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, thậm chí Tỵ còn chấp nhận đánh đổi và hy sinh để tìm được cuộc sống viên mãn cho bản thân mình. Bạn sẽ gặp khá nhiều niềm vui và may mắn. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức mới và áp lực cũng không ít nhưng vận may lại đang đến dù khó khăn gì cũng giải quyết được.

Những quyết định mà Tỵ đưa ra trong khoảng thời gian này đa số đều mang lại thành công nhất định. Con giáp ngày một vượng lên, dần chạm vào đỉnh cao của tiền tài và danh vọng.

Sau hôm nay, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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