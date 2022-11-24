Sau hôm nay (24/11/2022), Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, may mắn 'sà xuống đầu', sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hiền lương sinh phú quý, may mắn 'sà xuống đầu', sự nghiệp tăng tiến vượt bậc sau ngày 24/11.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. Bạn cũng sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu. 

Hơn thế, đường tình duyên của con giáp may mắn này sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Bạn cần chú ý tăng cường đối thoại với người yêu.

Sau hôm nay (24/11/2022), Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, may mắn 'sà xuống đầu', sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây sau ngày 24/11. Do đó, bạn cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Bên cạnh đó, khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Về vận tình duyên, các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Sau hôm nay (24/11/2022), Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, may mắn 'sà xuống đầu', sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến và may mắn bủa vây sau ngày 24/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, hảo duyên cũng đến một cách lặng lẽ và vô cùng ngọt ngào khiến cuộc sống của bạn sẽ có nhiều màu sắc thú vị.

Bạn nên nhanh chóng nắm bắt những cơ hội, tranh thủ mở rộng quan hệ làm ăn, có thể thoạt đầu, bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư dả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu.

Sau hôm nay (24/11/2022), Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, may mắn 'sà xuống đầu', sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Dậu không chỉ được quý nhân giúp đỡ mà bản thân cũng có thêm nội lực, nhờ vậy mà sự nghiệp gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 6h ngày mai (24/11/2022), 3 con giáp nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến

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Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây nhận phúc Tổ Tiên, cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến vào đúng 6h ngày 24/11.

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