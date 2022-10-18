Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Tử vi dự báo sau hôm nay (18/10), thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong thời gian tới cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến lên như diều gặp gió.

Tử vi học chỉ rõ sau hôm nay (18/10), những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ có cơ hội đổi đời, viên mãn. Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tử vi dự báo sau hôm nay (18/10), Thần Tài sủng ái, tuổi Mão cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, tiền bạc rủng rỉnh nhiều như lá rụng mùa thu. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Các bạn tuổi Tỵ là những người nhanh trí và hành động mạnh mẽ, thông qua kinh nghiệm và trải nghiệm trong quá khứ, họ có thể nắm bắt cơ hội kịp thời và mở ra một sự nghiệp thành công. Đối với người tuổi Tỵ, sau hôm nay (18/10), nếu điều chỉnh tâm lý và làm việc kiên nhẫn hơn, bạn có thể hy vọng nắm bắt được những cơ hội kinh doanh mà người khác không tìm thấy.

Tử vi dự báo sau hôm nay (18/10), tuổi Tỵ tài lộc sung túc, sự nghiệp vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận lợi. (Ảnh minh họa: Internet)

Người sinh năm Tỵ có tài vận tương đối vượng, làm việc chăm chỉ sẽ thu hoạch được mùa, tiền gửi vào thẻ ngân hàng tăng cao, ngoài ra người sinh năm Tỵ sẽ nâng cao tầm hiểu biết và tầm nhìn của mình, sự cạnh tranh khốc liệt, họ sẽ nổi bật, sẽ chủ động đón nhận những thay đổi và tạo cho mình sự an toàn hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm