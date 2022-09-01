Sau cơn bĩ bực đến hồi thái lai, vào lúc 18h08p chiều nay (1/9/2022), 3 con giáp quý nhân ưu ái, Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, đụng đâu cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 07:04

3 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ, hưởng trọn lộc trời ban, gặt hái nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái tiêu xài.

Tuổi Tuất

Qua hết giai đoạn khó khăn, đúng 18h08p chiều nay sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Tuất tốt lên. Theo các chuyên gia tử vi, giai đoạn này, tuổi Tuất sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ.

Trong thời gian này tuổi Tuất sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Tuất hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Sau cơn bĩ bực đến hồi thái lai, vào lúc 18h08p chiều nay (1/9/2022), 3 con giáp quý nhân ưu ái, Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 1
Qua hết giai đoạn khó khăn, đúng 18h08p chiều nay sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Tuất tốt lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 18h08p chiều nay, tài lộc của tuổi Mão chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Mão làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mão sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mão không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. 

Sau cơn bĩ bực đến hồi thái lai, vào lúc 18h08p chiều nay (1/9/2022), 3 con giáp quý nhân ưu ái, Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 2
Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mão sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng đúng 18h08p chiều nay, cuộc sống của con giáp tuổi Thân sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. 

Tử vi cho biết, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng, mọi sự của Thân sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về. Con giáp này sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Cng việc của tuổi Thân diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuổi Thân được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị.

Sau cơn bĩ bực đến hồi thái lai, vào lúc 18h08p chiều nay (1/9/2022), 3 con giáp quý nhân ưu ái, Thần Tài mở sổ chấm tên, lộc lá bay đầy nhà, vàng bạc rải khắp sân, đụng đâu cũng ra tiền - Ảnh 3
Tử vi cho biết, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng, mọi sự của Thân sẽ viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ 5

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà