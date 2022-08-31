Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), vận may đến gần, 3 con giáp gặp thời đổi vận, rước lộc vào nhà, vận tài chính chạm đỉnh, chuyện rủi hóa lành, tiền bạc sinh sôi nảy nở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 19:12

3 con giáp dưới đây rộng cửa đón tài lộc, tiền bạc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, quyền quý cả đời.

Tuổi Dần

Người sinh năm con Hổ có vận số tốt, nhưng cần được quý nhân giúp đỡ. 7 ngày đầu tháng 9 tới, con giáp tuổi Dần có thể gặt hái tài lộc, quý nhân giúp đỡ nhiều hơn, sống tốt, cuộc sống an nhàn về sau.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Dần rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ khởi sắc hơn trong thời gian này. Vận trình của Dần từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), vận may đến gần, 3 con giáp gặp thời đổi vận, rước lộc vào nhà, vận tài chính chạm đỉnh, chuyện rủi hóa lành, tiền bạc sinh sôi nảy nở không ngừng - Ảnh 1
Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Dần rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn có thể gặp được quý nhân, họ thường là người hào hiệp, hiếu khách, đã cứu được rất nhiều người. Trong thời gian này, người cầm tinh con Mèo có thể gặt hái được tài lộc, quý nhân giúp đỡ nhiều hơn, làm việc thiện cũng giảm gánh nặng.

Tử vi cho thấy trong 7 ngày đầu tháng 9 dương lịch (1/9 - 7/9), người tuổi Mão được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, thời gian này người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), vận may đến gần, 3 con giáp gặp thời đổi vận, rước lộc vào nhà, vận tài chính chạm đỉnh, chuyện rủi hóa lành, tiền bạc sinh sôi nảy nở không ngừng - Ảnh 2
Tử vi cho thấy trong 7 ngày đầu tháng 9 dương lịch (1/9 - 7/9), người tuổi Mão được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người sinh ra năm Tuất này không thể che giấu bản thân, và họ thường là những người trung thực và đáng tin cậy, chưa kể đến có nhiều người bạn thân. Tất nhiên, những người tuổi Sửu cũng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, thời gian này, những người thuộc con giáp Chó sẽ thu hoạch của cải, càng được quý nhân giúp đỡ nên bát tự sẽ đầy ắp.

Tử vi cho thấy trong 7 ngày đầu tháng 9 dương lịch (1/9 - 7/9), người tuổi Tuất đón nhiều điềm lành, dễ gặt hái được các mục tiêu đã đặt ra. Họ có ý chí kiên định, chăm chỉ, chịu khó. Bên cạnh đó, họ cũng sống rất tình cảm. Dù ở trong hoàn cảnh nào người tuổi Tuất cũng có thể hiểu đúng về bản thân để phát hiện ra những khuyết điểm cần hoàn thiện.

Người tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Tuất cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Tử vi 7 ngày đầu tháng 9 (1/9 - 7/9), vận may đến gần, 3 con giáp gặp thời đổi vận, rước lộc vào nhà, vận tài chính chạm đỉnh, chuyện rủi hóa lành, tiền bạc sinh sôi nảy nở không ngừng - Ảnh 3
Tử vi cho thấy trong 7 ngày đầu tháng 9 dương lịch (1/9 - 7/9), người tuổi Tuất đón nhiều điềm lành, dễ gặt hái được các mục tiêu đã đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi 7 ngày tới tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay