Sau 18/11 âm lịch, ai khổ mặc ai: 3 con giáp này giàu nhanh bất ngờ, làm ăn đại vượng, tiền của dồi dài, tài lộc tăng tiến

Ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất hài hòa và phát triển thuận lợi, bạn lại có khả năng thích nghi tốt nên giúp ích rất nhiều trong công việc, hạn chế nguy cơ bất đồng với cấp trên hay đồng nghiệp, khách hàng.

Sau ngày 18/11 âm lịch, tuổi Mùi có cơ hội thể hiện năng lực của mình nhờ có Tỷ Kiên trợ mệnh. Bạn không gặp phải khó khăn gì trong những việc liên quan đến đúng chuyên môn dù với người khác đó lại là một trở ngại lớn. Sự dứt khoát cũng là một điểm cộng lớn của bạn ở thời gian này.

Chuyện tình cảm đôi lứa khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Con giáp này và đối phương ngày càng biết cảm thông, thấu hiểu cho nhau sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Thực ra hai người vẫn còn tin tưởng và kiên nhẫn với nhau nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại từ trước đến giờ.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Sau ngày 18/11 âm lịch, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.