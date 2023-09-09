Sau 17h chiều mai (10/9/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 17:33

Bước sang ngày mới, 3 con giáp sau có may mắn lớn, được quý nhân hậu thuẫn, làm gì cũng thuận lợi,

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 10/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc với người thương. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão đang có nhiều mối lo ngại trong công việc, bạn cần cân bằng tất cả mọi việc.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân không còn nhiều chuyện buồn, bạn vui vẻ với người thương.

Tài lộc: Tiền bạc không phải muốn là có liền, cần lao động chăm chỉ.

Sức khoẻ: Nghỉ ngơi nhiều, ăn uống tịnh dưỡng.

Sau 17h chiều mai (10/9/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 10/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn hãy tận dụng những cơ hội tốt mình có được. Việc trải nghiệm những lĩnh vực mới sẽ giúp bản mệnh sẽ lĩnh hội thêm nhiều kỹ năng và kiến thức.

Tuy nhiên về sức khỏe, thời điểm này những ai đang có bệnh nền đang bị ảnh hưởng xấu. Con giáp này cần phải làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh việc để bệnh chuyển hướng xấu chỉ vì chủ quan.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Sau 17h chiều mai (10/9/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang ngày mới, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Sau 17h chiều mai (10/9/2023): 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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