Sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn khắp "bốn phương - tứ hướng" đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 04/08/2023 04:29

Tử vi dự đoán, sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), những con giáp dưới đây làm gì cũng thuận lợi may mắn, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), tuổi Dần gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại.

Qua hết giai đoạn khó khăn, từ thời điểm này, vận khí của người tuổi Dần tốt lên. Người tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn khắp 'bốn phương - tứ hướng' đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi có nói, sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), tài lộc của tuổi Tuất chỉ có tăng không giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Tuất làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong đường công danh, tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng thăng hoa, viên mãn.

Sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn khắp 'bốn phương - tứ hướng' đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong thời gian trước khó khăn thế nào nhưng sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc.

Đặc biệt, tuổi Tý còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi. Tất cả những gì con giáp cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại. Người tuổi Tý hãy nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo tiền đề cho những bước tiến trong tương lai. 

Sau 16h30 chiều nay (4/8/2023), 3 con giáp giẫm trúng hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn khắp 'bốn phương - tứ hướng' đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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