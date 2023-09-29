Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023): Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 04:23

Tuổi Tý, Tuổi Mùi, Tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui công danh, tài lộc sau 16h30 chiều nay (29/9/2023).

Tuổi Tý

Được biết đến với khả năng nhìn xa trông rộng và biết tích lũy. Trước những khó khăn của cuộc sống, Tuổi Tý sẽ không cam chịu mà luôn tìm cách vươn lên. Chính vì tinh thần của một chú chuột thông minh, kiên định mà người tuổi Tý luôn có một cuộc sống tốt hơn.

Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023), tuổi Tý sẽ gặp nhiều chuyện vui. Cả công việc và tài vận của những chú chuột sẽ có chuyển biến tích cực. Nếu đang gặp khó khăn, các bạn sẽ tìm ra được cách tháo gỡ. Thậm chí, tuổi Tý có thể đổi vận không ngờ, chuẩn bị hốt bạc, mua nhà, tậu xe.

Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023): Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những chú dê được biết đến với đặc điểm hiền lành, kiên nhẫn. Chính vì vậy mà họ thường được những người xung quanh yêu mến, có quý nhân phù trợ. Khi đã kinh qua mọi khó khăn, người tuổi Mùi sẽ được công thành danh toại.

Tử vi dự đoán, sau 16h30 chiều nay (29/9/2023), tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón chờ những điều bất ngờ về công việc, tài vận và cả đời sống tinh thần. Nếu bạn làm công ăn lương thì sẽ được thăng quan tiến chức hoặc công việc suôn sẻ. Nếu kinh doanh buôn bán cũng sẽ buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào.

Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023): Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi có nói, thời gian qua, những người tuổi Dần nên họ sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bản thân những chú hổ luôn kiên cường, bản lĩnh thì không bao giờ cam chịu số phận. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và sẽ sớm gặt hái được thành công.

Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023), người tuổi Dần làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Con giáp này làm kinh doanh, đầu tư sẽ gặt hái tài lộc, dân làm thuê cũng lương thưởng dồi dào. Chỉ cần bạn mở lòng và quyết đoán thì nhất định thành công sẽ đến.

Sau 16h30 chiều nay (29/9/2023): Tiêu trừ vận đen, 3 con giáp mở cửa nghênh đón tài lộc, bạc vàng đầy kho, thoát cảnh túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày 29/9/2023 tử vi cuối tháng 9 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng