Sau 16 giờ ngày mai (31/07), 3 con giáp được Thần Phật ưu ái có cơ may trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, giàu sang phú quý như ý cát tường, đời đời ấm no

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 11:30

Tử vi ngày mai (31/07), những con giáp dưới đây được quý nhân bám gót, nên mọi việc đều thuận lợi hanh thông, đường tình duyên viên mãn.

Tuổi Ngọ

Sau 16 giờ ngày mai, người tuổi Ngọ trong mệnh cách có 2 đại cát tinh chiếu mệnh, chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp. Ngoài việc được cấp trên ưu ái thì tuổi Ngọ còn được không ít người giúp đỡ nữa.

Sau 16 giờ ngày mai (31/07), 3 con giáp được Thần Phật ưu ái có cơ may trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, giàu sang phú quý như ý cát tường, đời đời ấm no - Ảnh 1
Ngọ được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng - Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng.

Tuổi Ngọ sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Ngọ được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hoàn toàn có cơ hội trở thành con giáp phát tài vào ngày mai. Tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban.

Sau 16 giờ ngày mai (31/07), 3 con giáp được Thần Phật ưu ái có cơ may trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, giàu sang phú quý như ý cát tường, đời đời ấm no - Ảnh 2
Dậu còn làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, sau 16 giờ những người tuổi Dậu chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Do bản mệnh tuổi Dậu tốt nên chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Nếu như tuổi Dậu còn làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương kiếm được nhiều khoản lợi nhuận. Và trong thời gian này đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc

Tuổi Thìn

Tử vi trong ngày mai khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt là sau 16 giờ, với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, Thìn có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, tuổi Thìn sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.

Sau 16 giờ ngày mai (31/07), 3 con giáp được Thần Phật ưu ái có cơ may trúng số độc đắc, tiền đếm mỏi tay, giàu sang phú quý như ý cát tường, đời đời ấm no - Ảnh 3
Công danh sự nghiệp thì tuổi Thìn vô cùng may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường công danh sự nghiệp thì tuổi Thìn vô cùng may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. 

Về mặt tình duyên thì tuổi Thìn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 31/07/2022, 'vị thần may mắn' hiển linh và mỉm cười với 3 con giáp, nằm trên đống vàng, trúng số đổi đời, thành đại gia tiền tỷ

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 31/07/2022, 'vị thần may mắn' hiển linh và mỉm cười với 3 con giáp, nằm trên đống vàng, trúng số đổi đời, thành đại gia tiền tỷ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 31/07/2022, 3 con giáp may mắn dưới đây được Trời thương Phật độ, 'kẽo kẹt' gánh vàng về nhà, sự nghiệp phát đạt khó ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi mỗi ngày tử vi 31/7

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 30 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn