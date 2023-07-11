Sau 13 ngày nữa, các con giáp này có phúc lộc đầy nhà, công danh thăng tiến, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, cuộc sống lên hương từng ngày

Xem tháng may mắn của 12 con giáp thấy, 13 ngày nữa là khoảng thời gian hứa hẹn nhiều thành công của người tuổi Mùi. Bằng khả năng quan sát tinh tế của mình mà con giáp này có thể nhanh chóng hóa giải các vấn đề, gây ấn tượng trong mắt người làm lãnh đạo. Bạn thậm chí có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, nhất là với những người làm nghề tay trái. Bạn biết giữ chữ tín, lại thêm tính làm việc cẩn thận, chăm chỉ nên khiến khách hàng hài lòng, muốn kí kết hợp đồng hợp tác lâu dài.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý rất độc lập và cầu tiến. Họ thích khám phá những điều mới lạ, giỏi suy nghĩ từ góc độ toàn cục.

Con giáp này có tầm nhìn nhạy bén, giỏi nắm bắt cơ hội và khám phá những khả năng trong cuộc sống, coi trọng lý tưởng và mục tiêu, có định hướng phát triển rõ ràng. Trí tuệ và tầm nhìn xa của người tuổi Tý giúp họ chiếm được vị trí quan trọng nơi công sở

Con giáp này giỏi trong việc tìm ra bản chất của sự vật và phán đoán các xu hướng thay đổi trong môi trường. Tý có lý tưởng và hoài bão rõ ràng, cao cả, giỏi hoàn thành nhiệm vụ công việc trong thời gian ngắn, tràn đầy tinh thần đổi mới, có thể khám phá những cơ hội và hướng đi mới trong công việc.

13 ngày nữa, tầm nhìn xa của con giáp tuổi Tý giúp anh ấy trở nên bất khả chiến bại ở nơi làm việc. Con giáp này có thể phán đoán chính xác tình hình và nắm bắt cơ hội thăng tiến.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có một tuần sự nghiệp phát triển tương đối ổn định trong suốt tuần này. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn một số nhiệm vụ quan trọng, vì thế, hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhận trách nhiệm, từ đó dần dần khẳng định được bản thân.

Phương diện tài lộc tăng tiến thuận lợi nhất trong thời điểm giữa và cuối tuần, vì thế đây là lúc bản mệnh cần phải quyết đoán nắm chắc cơ hội, không nhường thời cơ tốt vào tay người khác. Nếu có thể làm được như vậy, túi tiền của bạn ắt sẽ rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm không mấy yên ấm vào thời điểm giữa và cuối tuần. Khi có vấn đề gì bất mãn với nửa kia, bạn cần chủ động trò chuyện và tháo gỡ, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến quan hệ đôi bên dần dần trở nên xa cách.

Đáng chú ý, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

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