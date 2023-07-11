15 ngày cuối tháng 7, các con giáp này sung túc, viên mãn, có của ăn của để, gặp được quý nhân phù trợ, giúp đường tài vận lên ngôi, sự nghiệp có dấu hiệu thắng lớn

15 ngày cuối tháng 7, các khoản thu lớn nhỏ của người tuổi Tị đến từ nhiều nguồn. Nếu bạn có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp thì các khoản tích lũy sẽ nhanh chóng gia tăng. Nếu người bạn tin tưởng rủ bạn thử sức trong lĩnh vực đầu tư thì bạn cũng có thể cân nhắc để tiến hành.

Sự nghiệp ổn định, bạn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể nên không ai cũng có thể dị nghị. Bạn nên chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định, học hỏi thêm các kiến thức hữu ích và nếu có thời gian, hãy mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình, bạn có cơ hội gặp gỡ đối tác, khách hàng triển vọng.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu kiên nhẫn và bền bỉ trong công việc và cuộc sống. Họ chịu đựng được khó khăn và không dễ bỏ cuộc.

Tính kiên nhẫn này giúp họ vượt qua thử thách và đạt được thành công trong những dự định lớn. Con giáp này tận tâm và đặt trái tim vào những gì mình làm. Tính cách này giúp họ làm việc một cách cẩn thận và nỗ lực để đạt được mục tiêu.

15 ngày cuối tháng 7, những người tuổi Sửu sẽ đón quý nhân đến nhà. Họ làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy và giỏi vượt khó.

Con giáp này có người hỗ trợ, "chống lưng", ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Quý nhân của họ có thể là gia đình, bạn bè hay đối tác.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão rộng mở trong tuần này. Với cách giải quyết tình huống thông minh, linh hoạt, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cũng nhờ những thành tích tốt đẹp trong công việc, bạn được cất nhắc tăng lương, hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng. Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên là người đi tiên phong, thậm chí là người dẫn đầu cho một trào lưu mới, nhờ đó mà nguồn thu ngày một tăng tiến.

Xem tử vi 12 con giáp, Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Phương diện tình cảm khá nhạt nhòa bởi bạn chưa biết cách cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và cuộc sống. Bạn cống hiến quá nhiều cho công việc của mình mà quên mất quan tâm đến người thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa bạn và mọi người sẽ ngày càng xa cách đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.