Sau 12h12 ngày mai (31/12), 3 con giáp đón đầu vận may, trên có Thần Tài, dưới có Quý Nhân, giàu sang phú quý đang ở trước mắt

Tuổi Tý

Không phải ngẫu nhiên mà tuổi Tý lại được đứng đầu 12 con giáp. Con giáp này được cho là những người vô cùng xuất sắc, vừa thông minh, lại có tư duy sắc sảo và đặc biệt là khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Thậm chí, tuổi Tý còn có linh tính rất tốt, khi người khác còn chưa biết có chuyện gì thì họ đã đoán được vài phần và chuẩn bị sẵn giải pháp cho mình. Nhờ vậy, trong cuộc sống, tuổi Tý thường tránh được nhiều tai họa, phần nhiều cũng là d o sự cẩn trọng và linh tính rất tốt của họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau 12h12 ngày mai (31/12), nhờ sự nhạy bén với thời cuộc bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng đa số lại không thích tiêu xài hoang phí, "mạnh tay" như một số con giáp khác, mà sống rất giản dị và khiêm nhường. Chính vì khả năng quản lý tài chính xuất sắc mà tuổi Tý sẽ trở nên giàu có, hầu như chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu mà ngày càng bình an, viên mãn hơn.