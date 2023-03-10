Sau 12h hôm nay 10/3, Phật dắt tay lên núi vàng, 3 con giáp vận tài khai sáng, tụ lộc giàu sang, làm ăn thăng hạng kiếm tiền nhàn tênh

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 10:25

Tử vi cho thấy chờ sau 12h trưa ngày 10/3, những con giáp này vui mừng đón may mắn liên tục, thành công nối tiếp thành công đến.

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Tuổi Mùi trong thời gian tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Sau 12h trưa ngày 10/3, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Sau 12h hôm nay 10/3, Phật dắt tay lên núi vàng, 3 con giáp vận tài khai sáng, tụ lộc giàu sang, làm ăn thăng hạng kiếm tiền nhàn tênh - Ảnh 1

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tuổi Ngọ

Ai cũng biết những chú Ngựa bất kham ưa thích chủ nghĩa xê dịch, tính tình phóng khoáng, thường du hí đó đây để trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên.

Sau 12h hôm nay 10/3, Phật dắt tay lên núi vàng, 3 con giáp vận tài khai sáng, tụ lộc giàu sang, làm ăn thăng hạng kiếm tiền nhàn tênh - Ảnh 2

Con giáp này thẳng thắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu và cũng khá “cứng đầu”, nên có thể tự mình lập đại nghiệp từ hai bàn tay trắng, không khó khăn để có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Không ai quản thúc, tự do tự tại là một trong những yếu tố giúp vận khí của người tuổi Ngọ hanh thông, cơ hội phát tài phát lộc cao. Tuy nhiên, đó cũng là nhược điểm nếu bản thân con giáp này không biết điểm dừng. Họ dễ dàng hủy hoại thành công đã gây dựng bấy lâu chỉ vì một vài phút bốc đồng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tài vận tương đối cao và khả năng học hỏi phi thường. Nếu là vấn đề họ có hứng thú, chỉ cần nhìn thoáng qua là các chú Khỉ có thể linh hoạt áp dụng những điều đã học được để công việc dễ dàng, thuận tiện hơn.

Sau 12h hôm nay 10/3, Phật dắt tay lên núi vàng, 3 con giáp vận tài khai sáng, tụ lộc giàu sang, làm ăn thăng hạng kiếm tiền nhàn tênh - Ảnh 3

Điều này sẽ trở thành một lợi thế cho người tuổi Thân, giúp họ đi đến đâu cũng tỏa sáng.

Sau 12h trưa ngày 10/3, con giáp tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với họ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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