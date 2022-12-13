Sau 0h đêm nay, Thần Tài điểm mệnh phú quý: 3 con giáp đón lộc giàu sang, kinh doanh hồng phát, vận trình lên hương, két tràn tiền tỷ, vàng bạc chất núi

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 14:35

Tử vi báo hiệu niềm vui khi bước qua 0h đêm nay, những con giáp sau liên tục nhận nhiều điềm lành, làm gì cũng có phước đức theo sát hóa hung thành cát.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Sau 0h đêm nay, Thần Tài điểm mệnh phú quý: 3 con giáp đón lộc giàu sang, kinh doanh hồng phát, vận trình lên hương, két tràn tiền tỷ, vàng bạc chất núi - Ảnh 1

Bước qua 0h đêm nay, tuổi Thân có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Dần

Bước qua 0h đêm nay, những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn làm ăn chân chính thì cứ tự tin ngẩng cao đầu mà làm tốt việc của mình, ai làm gì mặc kệ họ, khi công việc của bạn tốt lên tự khắc lộc lá sẽ đến ầm ầm.

Sau 0h đêm nay, Thần Tài điểm mệnh phú quý: 3 con giáp đón lộc giàu sang, kinh doanh hồng phát, vận trình lên hương, két tràn tiền tỷ, vàng bạc chất núi - Ảnh 2

Tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày, có đồng ra đồng vào không lo thiếu thốn. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền nên không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, đầu luôn nghĩ làm sao để có tiền vào túi. Nay cũng có lộc ăn uống, có người mang đồ ăn tới nhà chơi hoặc được biếu tặng.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Vốn là người ghét xu nịnh nên đôi khi tuổi này hay làm mất lòng người khác nhưng cũng được nhiều người yêu quý. Nữ mệnh sống thẳng thắn, nóng tính nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo.

Tuổi Tỵ

Tình hình tài chính hanh thông, bản thân nhờ giữ được chữ tín mà chinh phục được lòng tin khách hàng mà càng ngày càng mở rộng được mối hợp tác làm ăn, thậm chí cơ sở kinh doanh cũng được rộng mở địa bàn, khẳng định vị thế. 

Sau 0h đêm nay, Thần Tài điểm mệnh phú quý: 3 con giáp đón lộc giàu sang, kinh doanh hồng phát, vận trình lên hương, két tràn tiền tỷ, vàng bạc chất núi - Ảnh 3

Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong ngày mới. Vì thế, hãy có cách sử dụng khoản tiền trong túi hợp lý dù đang rủng rỉnh đi nữa, có như vậy thì dần dần, bạn mới có của ăn của để.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này cũng có khá nhiều điểm sáng. Vợ chồng bạn đã hóa giải được những hiểu lầm từ trước đó, vì thế mà mối quan hệ lại hài hòa như xưa. Trải qua khó khăn, thử thách, hai người lại càng trân trọng nhau nhiều hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp này chuẩn bị mua túi đựng tiền, rương chất vàng, giữa tháng 12 may mắn bùng nổ, tài lộc ngất ngây

3 con giáp này chuẩn bị mua túi đựng tiền, rương chất vàng, giữa tháng 12 may mắn bùng nổ, tài lộc ngất ngây

Vào giữa tháng 12, những con giáp này liên tiếp đón nhận may mắn, làm gì cũng được hanh thông thuận lợi, cơ hội kiếm tiền, mở rộng kinh doanh nhiều vô kể.

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