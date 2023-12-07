Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp thay đời đổi vận, trúng đậm lộc phú quý, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 20:01

Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp dưới đây số đỏ như son, may mắn hay giàu sang đều có đủ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào. Có người đang đố kỵ với thành công của bản mệnh nên bày mưu ném đá giấu tay, quấy phá.

Ngoài ra con giáp này cũng có thể gặp phải sự cố trong chuyện làm ăn, thất thoát tiền bạc vì kế hoạch hợp tác đổ bể bất ngờ. Đối tác thay đổi ý định vào phút chót khiến bản mệnh không kịp trở tay. Song đó rất có thể là âm mưu của kẻ tiểu nhân, vì vậy đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai.

Vận trình tình duyên gặp nhiều trắc trở. Bản mệnh những tưởng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng mọi thứ không đơn giản như thế, hạnh phúc có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp thay đời đổi vận, trúng đậm lộc phú quý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân nhìn xa trông rộng, có năng lực kinh doanh mạnh mẽ, năm nay họ được quý nhân và sao tốt giúp đỡ, đặc biệt là khi thời điểm cuối năm đang cận kề.

Từ mai, sao tốt sẽ chiếu sáng rực rỡ, tốt lành may mắn sẽ tiếp tục. Tài lộc của họ cũng ngày càng thịnh vượng, có điều bất ngờ, tài lộc liên tục, vận may liên tiếp, giải thưởng lớn liên tiếp, họ sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm, vận may sẽ đến, tài sản ròng của họ sẽ tăng gấp đôi, và họ sẽ giàu có cho đến lần tiếp theo năm.  

Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp thay đời đổi vận, trúng đậm lộc phú quý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay lo lắng nhiều cho người, bạn không hoàn thành tốt công việc  

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc vì chuyện cá nhân bạn không hoàn thành tốt công việc hiện tại. 

Tình cảm: Bạn dành hết thời gian cho đối phương, lo lắng và chăm sóc cho người ấy.

Tài lộc: Chưa cải thiện, bạn đang tốn kém nhiều tiền vào thăm viếng.   

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian cải thiện sức khoẻ.     

Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp thay đời đổi vận, trúng đậm lộc phú quý, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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