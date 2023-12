Sau 00h00 giờ ngày mai (8/12), 3 con giáp thay đời đổi vận, trúng đậm lộc phú quý, phất lên như diều gặp gió

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhìn xa trông rộng, có năng lực kinh doanh mạnh mẽ, năm nay họ được quý nhân và sao tốt giúp đỡ, đặc biệt là khi thời điểm cuối năm đang cận kề.

Từ mai, sao tốt sẽ chiếu sáng rực rỡ, tốt lành may mắn sẽ tiếp tục. Tài lộc của họ cũng ngày càng thịnh vượng, có điều bất ngờ, tài lộc liên tục, vận may liên tiếp, giải thưởng lớn liên tiếp, họ sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm, vận may sẽ đến, tài sản ròng của họ sẽ tăng gấp đôi, và họ sẽ giàu có cho đến lần tiếp theo năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay lo lắng nhiều cho người, bạn không hoàn thành tốt công việc

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc vì chuyện cá nhân bạn không hoàn thành tốt công việc hiện tại.

Tình cảm: Bạn dành hết thời gian cho đối phương, lo lắng và chăm sóc cho người ấy.

Tài lộc: Chưa cải thiện, bạn đang tốn kém nhiều tiền vào thăm viếng.

Sức khoẻ: Cố gắng dành thời gian cải thiện sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.