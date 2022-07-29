Sắp tới lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), họa tự động biến thành phúc, 3 con giáp mưu sự tất thành, làm đâu trúng đó, gia đạo êm đềm

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 14:11

Dưới đây là top 3 con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu thả ga khi lễ Vu Lan sắp đến gần.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, chịu khó, cố gắng không ngừng khi gặp khó khăn với mong muốn một cuộc sống đủ đầy về sau. Họ đều tự mình nỗ lực, tự lập và có nền tảng vững chắc cho gia đình và người thân.

Theo tử vi, dù có thăng trầm thế nào thì sắp đến lễ Vu Lan, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ đầy bạc tiền đến khó tin và may mắn liên tiếp đến với người tuổi Mùi. Họ còn được quý nhân đưa đường dẫn lối, tìm ra hướng đi tươi sáng, bạc tiền cũng từ đó mà dồi dào thêm. Khổ tận cam lai, tuổi Mùi chỉ cần giữ tâm thế tốt nhất thì chuyện tốt ắt sẽ đến sớm thôi.

Sắp tới lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), họa tự động biến thành phúc, 3 con giáp mưu sự tất thành, làm đâu trúng đó, gia đạo êm đềm - Ảnh 1
Theo tử vi, dù có thăng trầm thế nào thì sắp đến lễ Vu Lan, con giáp tuổi Mùi cũng sẽ đầy bạc tiền đến khó tin và may mắn liên tiếp đến với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học. Nếu người khác sẵn tiền mà tiêu xài hoang phí thì con giáp này luôn biết điểm dừng, biết cách đầu tư khôn ngoan nên cuộc đời họ ngập trong bạc tiền.

Cận kề lễ Vu Lan, con giáp tuổi Hợi sẽ mở ra trang mới cuộc đời. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê. Hợi còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Từ đây, Hợi chỉ cần an nhàn hưởng phúc, ngồi chơi hốt bạc.

Sắp tới lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), họa tự động biến thành phúc, 3 con giáp mưu sự tất thành, làm đâu trúng đó, gia đạo êm đềm - Ảnh 2
Cận kề lễ Vu Lan, con giáp tuổi Hợi sẽ mở ra trang mới cuộc đời. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Họ luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Lễ Vu Lan đến gần, người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Vận công danh của Tý sẽ đỏ như son, giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

Sắp tới lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), họa tự động biến thành phúc, 3 con giáp mưu sự tất thành, làm đâu trúng đó, gia đạo êm đềm - Ảnh 3
Lễ Vu Lan đến gần, người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho nên ngày càng đạt nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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