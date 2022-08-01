Rằm tháng 7 âm lịch này, trăng tròn tỏa sáng: 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, vận trình dát vàng, may mắn gánh lộc về nhà, cuối năm rủng rỉnh tiền sắm Tết

Bước vào Rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Dần sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố, cuối năm sẽ tìm được cơ hội xây dựng cơ ngơi rực rỡ. Ngoài ra, giai đoạn cuối năm này, tuổi Dần sẽ cảm nhận được tài vận và cuộc sống tinh thần đang dần cải thiện tích cực không ngờ.

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách lạc quan, vui vẻ và không ngừng nỗ lực sáng tạo, luôn cố gắng tìm cơ hội để tạo dựng cơ ngơi cho chính mình. So với con giáp khác, người tuổi Dần luôn tự lập, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, họ luôn tin vào khả năng và bản lĩnh của mình, nhờ vậy mà họ tự biết phấn đấu, càng khó khăn thử thách, họ lại càng mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Thời gian qua, tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn, thậm chí họ còn phải đối mặt với những chuyện không may mắn. Tuy nhiên, bởi vì tuổi Tỵ có ý chí mạnh mẽ, và họ luôn biết chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống xấu nên không quá suy sụp.

Đây là dịp có nhiều cát tinh chiếu rọi, tuổi Dần vốn chẳng hề có kế hoạch cụ thể nhưng lại có người đứng ra mách nước. Thêm vào đó, bản thân con giáp này chẳng hề ngần ngại mà mạo hiểm, tài lộc dường như tự động đi theo bản mệnh vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Sắp tới đây, tuổi Tỵ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, đặc biệt đúng ngày Rằm tháng 7 này, vận may cực lớn sẽ đến với họ. Đối với những người làm kinh doanh, nếu có khả năng đầu tư trong giai đoạn này thì sẽ chắc chắn sinh lời.

Còn với những người khác, chỉ cần phát huy mọi thế mạnh, nắm bắt thời cơ thì việc làm giàu chỉ trong tầm tay. Dự kiến, cuối năm tuổi Tỵ thừa sức sở hữu một cuộc sống sung túc và đầy đủ, dư dả tiền bạc sống đến hết năm sau.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và biết tận dụng cơ hội để tiến thân. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường Thân vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm con giáp giàu có hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Rằm tháng 7 âm lịch cho biết, đây là thời điểm vô cùng may mắn với người tuổi Thân. Con giáp này có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên Thân có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Con giáp này nhất định sẽ có tài lộc lớn, được quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho sự nghiệp thăng tiến. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, Thân sẽ thành công hơn cả mong đợi.

Thân không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Người tuổi Thân nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm