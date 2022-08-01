Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (2/8), ngàn sao tinh tú hội tụ: TOP 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', Thần Tài lót đường cho lộc, tiền chất ngập két, vượt khó vượt khổ hưởng trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 10:45

Bước qua ngày mai (2/8), top 3 con giáp này có vận mệnh hanh thông vượt bậc, đời sống ấm no sung túc, công danh sự nghiệp đại thắng, vạn sự hoàn mỹ.

Tuổi Hợi

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Hợi đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (2/8), ngàn sao tinh tú hội tụ: TOP 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', Thần Tài lót đường cho lộc, tiền chất ngập két, vượt khó vượt khổ hưởng trọn lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có ý chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, tuổi Hợi luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Tử vi nói rằng, bước qua ngày mai (2/8), được nhiều sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của người tuổi Hợi hanh thông, những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến khiến cho năng lực của họ cũng được thể hiện, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào ngày một nhiều.

Trong nửa cuối năm 2022, tuổi Hợi chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Hợi đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Hợi đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được nhận xét có tính cách hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Mùi rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Đứng trước khó khăn, thử thách, con giáp này thể hiện được sự can đảm, điềm tĩnh.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (2/8), ngàn sao tinh tú hội tụ: TOP 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', Thần Tài lót đường cho lộc, tiền chất ngập két, vượt khó vượt khổ hưởng trọn lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua ngày 2/8 này, người tuổi Mùi có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Mùi giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Mùi có thể trở thành người lãnh đạo, ông/bà chủ giàu có.

Ngoài ra, Mùi sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Mùi tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Ngọ bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (2/8), ngàn sao tinh tú hội tụ: TOP 3 con giáp 'chết đuối vớ được cọc', Thần Tài lót đường cho lộc, tiền chất ngập két, vượt khó vượt khổ hưởng trọn lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên tử vi nói rằng, bước qua ngày 2/8 này, con giáp tuổi Ngọ sẽ thoát khỏi vận xui, tài lộc lên cao. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi này làm công ăn lương thì sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận. Trải qua nhiều khó khăn, va vấp, con giáp tuổi Ngọ ngày càng vững vàng trong công việc. Cuối năm nay, Ngọ sẽ hưởng trọn phú quý sau những ngày tháng cố gắng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

 

 

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