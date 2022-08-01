Hôm nay thứ hai (1/8) đầu tuần đầu tháng, vật đổi sao dời: 3 con giáp vận đỏ như son, lấy hên cho cả tháng, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, đứng trên núi tiền

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 07:49

Vận trình biến chuyển, tháng 8/2022 tử vi dự báo chính là thời vận của những con giáp được gọi tên trong danh sách may mắn sau đây:

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, con giáp này sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Người tuổi Tý được nhận xét là giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Hôm nay thứ hai (1/8) đầu tuần đầu tháng, vật đổi sao dời: 3 con giáp vận đỏ như son, lấy hên cho cả tháng, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, đứng trên núi tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (1/8) cho biết, vận trình biến chuyển, thời gian trước Tý vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Tý còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian này con giáp Tý có Thần Tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, con giáp này sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ giúp tuổi Thìn mở bát ngày đầu tháng 8 vô cùng may mắn. Công việc thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, tháng mới chốt thêm được nhiều hợp đồng và kiếm thêm được nhiều tiền về trong tay.

Bạn là người tích cực và có ánh nắng, luôn tìm kiếm sự thật và thực dụng, cho dù bạn phải đối mặt với điều gì, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Đầu tháng, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ cho Thìn tươi cười rạng rỡ, có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi. Dự kiến ​​bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn.

Hôm nay thứ hai (1/8) đầu tuần đầu tháng, vật đổi sao dời: 3 con giáp vận đỏ như son, lấy hên cho cả tháng, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, đứng trên núi tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 8 này, bầu trời của Thìn sẽ vô cùng hạnh phúc, tiếp tục được quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. Bạn ​​sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài và trở nên giàu có trên đường làm ăn. Những người may mắn trong chuyện tiền bạc thì đầu tháng dễ mà được người khác trả nợ hoặc trả được nợ, nhẹ hết cả người. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực và bớt cáu gắt thì Thần Tài mới dám gõ cửa.

Tuổi Hợi

Là con giáp may mắn trong tháng 8/2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Hợi vô cùng may mắn và khởi sắc. Ngay trong ngày đầu tiên của tháng mới, Hợi có may mắn cả tháng sẽ bớt được tai họa, đặc biệt các bạn chuẩn bị xuất ngoại hoặc bán hàng ăn uống.

Hôm nay thứ hai (1/8) đầu tuần đầu tháng, vật đổi sao dời: 3 con giáp vận đỏ như son, lấy hên cho cả tháng, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, đứng trên núi tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tháng 8 dương lịch này, người tuổi Hợi sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Hợi cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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