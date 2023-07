Hôm nay thứ hai (1/8) đầu tuần đầu tháng, vật đổi sao dời: 3 con giáp vận đỏ như son, lấy hên cho cả tháng, mở cửa ra là Thần Tài nghênh đón, đứng trên núi tiền

Tam Hợp nâng đỡ giúp tuổi Thìn mở bát ngày đầu tháng 8 vô cùng may mắn. Công việc thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, tháng mới chốt thêm được nhiều hợp đồng và kiếm thêm được nhiều tiền về trong tay.

Bạn là người tích cực và có ánh nắng, luôn tìm kiếm sự thật và thực dụng, cho dù bạn phải đối mặt với điều gì, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Đầu tháng, những ngôi sao may mắn sẽ phù hộ cho Thìn tươi cười rạng rỡ, có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng thuận lợi. Dự kiến ​​bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn.

Trong tháng 8 này, bầu trời của Thìn sẽ vô cùng hạnh phúc, tiếp tục được quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục. Bạn ​​sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài và trở nên giàu có trên đường làm ăn. Những người may mắn trong chuyện tiền bạc thì đầu tháng dễ mà được người khác trả nợ hoặc trả được nợ, nhẹ hết cả người. Quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực và bớt cáu gắt thì Thần Tài mới dám gõ cửa.

Tuổi Hợi

Là con giáp may mắn trong tháng 8/2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Hợi vô cùng may mắn và khởi sắc. Ngay trong ngày đầu tiên của tháng mới, Hợi có may mắn cả tháng sẽ bớt được tai họa, đặc biệt các bạn chuẩn bị xuất ngoại hoặc bán hàng ăn uống.

Theo tử vi, tháng 8 dương lịch này, người tuổi Hợi sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Hợi cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn giữ thái độ sống khiêm tốn, biết mình biết ta nên vận mệnh ngày một tốt hơn, càng về hậu vận càng phú quý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả