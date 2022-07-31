Đúng 12 giờ trưa mai (1/8), lúc mặt trời lên thiên đỉnh: Phật Bà dang rộng cánh tay dìu dắt 3 con giáp qua cơn khổ ải, đón lộc lá tấp nập, vạn cơ hội làm giàu đến tay, sự nghiệp đang dần về đích viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 18:28

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội làm giàu đã đến.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được nhận xét là vô cùng sắc sảo, tinh tế. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Đúng 12 giờ trưa mai (1/8), lúc mặt trời lên thiên đỉnh: Phật Bà dang rộng cánh tay dìu dắt 3 con giáp qua cơn khổ ải, đón lộc lá tấp nập, vạn cơ hội làm giàu đến tay, sự nghiệp đang dần về đích viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (1/8), Thần Phật hiển linh, độ trì cho vận mệnh của con giáp này. Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Dậu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. 

Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu còn được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8 dương lịch, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Dậu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Dậu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất siêng năng, chăm học, tài giỏi, có chỉ số IQ và EQ cao, họ có thể xử lý mọi việc một cách ngăn nắp mà không hoảng sợ. Khi gặp khó khăn, bạn có thể giữ thái độ tốt, không ngừng nỗ lực, tiên phong đổi mới, vượt qua khó khăn.

Đúng 12 giờ trưa mai (1/8), lúc mặt trời lên thiên đỉnh: Phật Bà dang rộng cánh tay dìu dắt 3 con giáp qua cơn khổ ải, đón lộc lá tấp nập, vạn cơ hội làm giàu đến tay, sự nghiệp đang dần về đích viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa ngày 1/8, quý nhân của tuổi Tuất sẽ xuất hiện, mở ra vụ bùng nổ tài lộc lớn cho con giáp này! Có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn thuận lợi. Liên tiếp những sự kiện hạnh phúc liên tiếp xảy đến với họ, cơ hội trúng quả là rất cao, giàu có khó ngăn cản. 

Vận trình của Tuất rất tốt, tháng mới này họ nhờ vào sự che chở của các sao tốt lành mà năng lực không ngừng thăng tiến. Không những sức khỏe không gặp tai họa, mà tài lộc còn tăng gấp đôi so với ban đầu, là điềm lành vô cùng. Cuộc sống dù trước đây có nghèo khổ đến đâu thì sau này cũng sẽ thay đổi. Hạnh phúc trọn vẹn, cơm ăn áo mặc không lo âu, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ luôn tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Tỵ không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Đúng 12 giờ trưa mai (1/8), lúc mặt trời lên thiên đỉnh: Phật Bà dang rộng cánh tay dìu dắt 3 con giáp qua cơn khổ ải, đón lộc lá tấp nập, vạn cơ hội làm giàu đến tay, sự nghiệp đang dần về đích viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8/2022, những người tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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