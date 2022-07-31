Chuông đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8), ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc

Khi thời cơ đến, tai bay vạ gió qua đi, có thể nói là niềm vui tràn trề, cuộc đời phi nước đại. Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Mão sẽ dựa vào đầu tư để hốt hũ vàng đầu tiên trong ngày 1/8 này, đồng thời phải biết tránh xa người đầy lòng thù địch, thiếu tích cực.

Những người tuổi Mão bước vào thời điểm cuối năm, vận may sẽ theo chân trước, chân sau sẽ có sự nghiệp tốt nhất, tạm biệt hoàn cảnh hiện tại mà tài vận tổng thể bị cản trở trước đó, sóng gió xung quanh bạn đã bị trì hoãn lâu dài.

Những chú Khỉ thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Thời gian trước Mão vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Mão còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Bước sang tháng 8 này, nhờ có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên những người tuổi Mão có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, ngay trong ngày 1/8 này, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tỵ luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Theo tử vi, bước qua tháng 8 dương lịch, người tuổi Tyỵ sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tỵ cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm