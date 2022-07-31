Chuông đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8), ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 11:45

Bỏ qua những tháng ngày tăm tối, ngay trong ngày đầu tiên của tháng 8 dương lịch, 3 con giáp dưới đây có nhiều điểm sáng từ trong công việc cho tới tiền bạc và tình cảm.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão bước vào thời điểm cuối năm, vận may sẽ theo chân trước, chân sau sẽ có sự nghiệp tốt nhất, tạm biệt hoàn cảnh hiện tại mà tài vận tổng thể bị cản trở trước đó, sóng gió xung quanh bạn đã bị trì hoãn lâu dài.

Khi thời cơ đến, tai bay vạ gió qua đi, có thể nói là niềm vui tràn trề, cuộc đời phi nước đại. Ngoài ra, đối với một số ít người tuổi Mão sẽ dựa vào đầu tư để hốt hũ vàng đầu tiên trong ngày 1/8 này, đồng thời phải biết tránh xa người đầy lòng thù địch, thiếu tích cực.

Chuông đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8), ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước Mão vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Mão còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Bước sang tháng 8 này, nhờ có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên những người tuổi Mão có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Thân

Những chú Khỉ thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Chuông đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8), ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, ngay trong ngày 1/8 này, có cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Tỵ luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

Theo tử vi, bước qua tháng 8 dương lịch, người tuổi Tyỵ sẽ có những thu hoạch tốt trong công việc, tài lộc hanh thông, ngày càng gặp nhiều may mắn để mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi.

Chuông đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (1/8), ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vận trình sắp tới của người tuổi Tỵ cũng sẽ phất lên nhanh chóng khi cuộc sống của con giáp này có thể viên mãn cả về gia đạo lẫn tiền của, tài lộc. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chuông đồng hồ điểm đúng 0h ngày 1/8, ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc hơn người

Chuông đồng hồ điểm đúng 0h ngày 1/8, ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc hơn người

Bước qua tháng 8 dương lịch này, có 3 con giáp may mắn, kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 58 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn