Chuông đồng hồ điểm đúng 0h ngày 1/8, ngày lành tháng tốt đã đến: Phật Bà hiển linh phù hộ cho 3 con giáp tai qua nạn khỏi, đón nhận ân sủng, giàu có sung túc hơn người

Bước sang tháng 8 dương lịch sắp tới, người tuổi Thân nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Con giáp này nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp may mắn này làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân bề ngoài điềm đạm, kín tiếng nhưng thực chất họ rất lý trí, có tính toán, cân nhắc rõ ràng. Người tuổi này tâm huyết và nhiệt tình trong công việc. Khi đã quyết định làm việc gì, họ thường cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu chứ không dễ dàng nản lòng nhụt chí.

Tháng 8 tới đây được xem là thời cơ hoàng kim để giúp bản mệnh có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như con giáp này từng mong ước.

Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc. Cũng đừng chê mà bỏ qua món lợi nhỏ, càng tích nhiều, con giáp này càng chặt túi về sau.

Đặc biệt, trong thời gian này, mọi khó khăn của tuổi Ngọ đều được giải quyết, không những thế Ngọ còn gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của con giáp này trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, họ có thể vận dụng trí thông minh, liên tục phát huy tài năng để đạt thành tích tốt. Con giáp tuổi này trước kia còn nợ nần, gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Người làm công ăn lương được cấp trên tạo cơ hội để thể hiện tài năng, kiếm thêm thu nhập. Những người đầu tư kinh doanh cũng bắt đầu sinh lãi, sinh lời. Nỗ lực của con giáp này trong công việc sẽ được thừa nhận. Người tuổi này càng làm việc càng có cơ hội phát tài, không lo nghĩ về tiền bạc.

Tuổi Dậu

Dậu được biết đến là người có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy Dậu cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Được quý nhân phù trợ, tháng 8 tới đây tài khí của người tuổi Dậu khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Đây là dịp để Dậu thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Vào thời gian này, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm