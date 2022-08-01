Nhà bói mù lừng danh đoán định rằng, đúng 16h30 chiều 1/8, những người tuổi Sửu được Thực Thần ghé thăm, tài lộc dư dả. Con giáp tuổi Sửu có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân. Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, Sửu sẽ đạt được không ít thành quả.

Sửu là con giáp tài giỏi, mạnh mẽ. Người tuổi này tự lập, thích nghi tốt với môi trường. Con giáp này sống khá lý trí và thường cân nhắc vấn đề kỹ càng trước khi quyết định.

Những người tuổi Tỵ sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Tỵ chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Trong những ngày tới, tài lộc của tuổi Sửu chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Sửu làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 chiều 1/8, vận may của người tuổi Tỵ bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Tỵ phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách điềm đạm, thông minh và suy nghĩ logic. Đặc biệt, trong công việc lẫn sự nghiệp họ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trước tất cả các cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến không có lùi. Mặt khác, người tuổi Dậu đối đãi với bạn bè cũng vô cùng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên trong ngày đầu tháng 8 này (1/8), sự nghiệp và quan vận của người tuổi Dậu sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dậu làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Đặc biệt đúng 16h30 chiều 1/8, những chú Gà được dự đoán sẽ nhận được ân sủng lớn từ trên trời rơi xuống, giải thưởng có thể lên đến trăm tỷ nếu biết nắm bắt cơ hội. Khoảng thời gian tới sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Dậu có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm