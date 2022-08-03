Quý nhân nâng đỡ, giàu có cực độ lại thêm ân đức trời ban, cứ vơi lại đầy, 3 tuổi giàu cực đỉnh vào lễ Vu lan

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 00:16

Vào lễ Vu lan, 3 con giáp may mắn sau đây tha hồ hưởng lộc, giàu sang cực độ, người người ước ao.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, vào lễ Vu lan tuổi Sửu sẽ gặp được Quý nhân phù trợ, việc gì cũng thuận lợi, gặp may. Trong thời gian này, Sửu nên mạnh dạn quyết định chốt những hợp đồng lớn để nhận về lãi suất cao. Người làm công ăn lương chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui về việc thăng tiến trong sự nghiệp.

Quý nhân nâng đỡ, giàu có cực độ lại thêm ân đức trời ban, cứ vơi lại đầy, 3 tuổi giàu cực đỉnh vào lễ Vu lan - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn chớ nên dễ dãi mà cần tìm hiểu kỹ hơn về đối phương, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng lên rõ rệt khi bước vào ngày lễ Vu Lan - Rằm tháng 7 âm lịch. Con giáp này có thể thu về một khoản tiền kha khá từ công việc chính. Tiền bạc đổ về túi nhiều như nước giúp con giáp này không cần phải lo lắng về chuyện chi tiêu hàng ngày.

Quý nhân nâng đỡ, giàu có cực độ lại thêm ân đức trời ban, cứ vơi lại đầy, 3 tuổi giàu cực đỉnh vào lễ Vu lan - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Đường tình duyên của tuổi Mùi có những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Có được điều này là do tuổi Mùi biết cách lắng nghe, động viên nửa kia, giúp đối phương có chỗ dựa vững chắc, vượt qua khó khăn.

Tuổi Hợi

Năm nay tài vận của người tuổi Hợi cải thiện rất nhiều và thu nhập chủ yếu đến từ nguồn thu chính. Sau dịp lễ Vu lan, do được cát tinh soi chiếu nên vận thế khởi sắc, con giáp này liên tiếp đón nhận hỷ sự, những chuyện không may mắn trước đây đều được hóa giải hết.

Quý nhân nâng đỡ, giàu có cực độ lại thêm ân đức trời ban, cứ vơi lại đầy, 3 tuổi giàu cực đỉnh vào lễ Vu lan - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Do trong thời gian này có sao Tử Vi, Long Đức, Địa Giải xuất hiện trong cung mệnh, nên người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Đặc biệt chuyện tình cảm lứa đôi sẽ vô cùng thăng hoa. Những người độc thân sẽ có cơ hội thoát kiếp cô đơn.

 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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