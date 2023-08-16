Quý nhân kề cạnh đúng hôm nay 16/8/2023, 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 06:19

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Tuổi Thìn

Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Quý nhân kề cạnh đúng hôm nay 16/8/2023, 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ. 

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hôm nay ngày 16/08/2023 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Quý nhân kề cạnh đúng hôm nay 16/8/2023, 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu tuổi Mùi cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi tuổi Mùi nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 16/08/2023 cho thấy hôm nay tuổi Thân sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Thân hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Quý nhân kề cạnh đúng hôm nay 16/8/2023, 3 con giáp làm đâu trúng đó, hỷ sự triền miên, VÀNG vào cửa trước, BẠC tới cửa sau, thu nhập tăng lên gấp 3 gấp 4 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Tư này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Thân nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần uổi Thân nhé.

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Thân thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8/2023): VẬN MAY bám gót, 3 con giáp làm đâu trúng đó, TÀI KHÍ dạt dào, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, giàu to ngất ngưởng

Tử vi tuần mới (14/8 - 20/8/2023): VẬN MAY bám gót, 3 con giáp làm đâu trúng đó, TÀI KHÍ dạt dào, đón vàng cửa trước đón bạc cửa sau, giàu to ngất ngưởng

Đây là lúc nên mạnh dạn thực hiện các kế hoạch đã nung nấu từ lâu, có thể sau đó, bản mệnh sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi ngày 16/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 32 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 38 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người