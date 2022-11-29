Quán quân may mắn vào 10h sáng Thứ 5 ngày 1/12 gọi tên 3 con giáp: Hốt trọn Lộc trời, trúng số độc đắc, tiền tài viên mãn, nay mai đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 13:25

Từ khung giờ này, 3 con giáp được quý nhân phù hộ, nhận nhiều may mắn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

 

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặt hái thành công từ khung giờ này. Có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Quán quân may mắn vào 10h sáng Thứ 5 ngày 1/12 gọi tên 3 con giáp: Hốt trọn Lộc trời, trúng số độc đắc, tiền tài viên mãn, nay mai đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Dần

Thiên Đức ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Nếu bạn biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc bạn tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng.

Thiên Ấn mang lại tin vui khía cạnh sự nghiệp nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập, thế nhưng bạn vẫn vui vẻ đón nhận với thái độ tích cực. Nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng.

Quán quân may mắn vào 10h sáng Thứ 5 ngày 1/12 gọi tên 3 con giáp: Hốt trọn Lộc trời, trúng số độc đắc, tiền tài viên mãn, nay mai đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này có người ghen tị với bạn, nhiều con giáp tuổi Dần có những thông tin không tốt bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Bạn khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, bạn vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trong công việc vào ngày hôm nay. Con giáp này được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bạn hoàn toàn có thể đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Quán quân may mắn vào 10h sáng Thứ 5 ngày 1/12 gọi tên 3 con giáp: Hốt trọn Lộc trời, trúng số độc đắc, tiền tài viên mãn, nay mai đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp sự nghiệp thuận lợi từ khung giờ này giữ được chữ tín nên khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn triển vọng. Cũng vì những cơ hội làm ăn đến tới tấp nên bạn nhanh chóng thu về một khoản tiền lời lãi khả quan.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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