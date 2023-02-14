Qua hết tháng Giêng, sang đầu tháng 2 âm lịch, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp hút vận khí cao chót vót, một bước lên ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 19:21

Những con giáp may mắn này sẽ có đường công danh vô cùng thuận lợi vào đầu tháng 2 âm lịch.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão chính là con giáp hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ trong thời gian trước đây. Trong khoảng thời gian qua, nguồn tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mão có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay quá trán.

Tử vi cho biết, vào đầu tháng 2 âm lịch, những người tuổi Mão sẽ dễ dàng phát tài nên được thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng bởi có quý nhân luôn đi theo giúp đỡ.

Qua hết tháng Giêng, sang đầu tháng 2 âm lịch, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp hút vận khí cao chót vót, một bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, luôn sống chan hòa với tất cả mọi người nên luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi được xem là con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, đầu tháng 2 âm lịch, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, con giáp sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại, công việc có bước tiến triển mới kéo theo tài vận dồi dào. Tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi tìm được cơ hội thăng hoa về sau. 

Qua hết tháng Giêng, sang đầu tháng 2 âm lịch, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp hút vận khí cao chót vót, một bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, không từ bỏ mọi cơ hội tốt để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ biết tận dụng ưu điểm của mình để vận dụng vào những hoàn cảnh cần thiết, nhờ vậy mà mọi thứ luôn diễn ra theo ý họ muốn.

Dự đoán đầu tháng 2 âm lịch, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thần tài và quý nhân lâm môn. Người tuổi Tỵ vốn tài giỏi nên chỉ cần có cơ hội thì họ nhất định sẽ thăng hoa. Công việc tuổi Tỵ sẽ có bước chuyển biến mới, có khả năng được thăng chức tăng lương. 

Qua hết tháng Giêng, sang đầu tháng 2 âm lịch, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp hút vận khí cao chót vót, một bước lên ngang hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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