Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (28/10/2022), tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Những người này luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên người cầm tinh con rồng luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở.

Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau của cuộc đời. Năm 2022 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn mất phương hướng và chưa biết sẽ làm gì, nhưng qua hết hôm nay (28/10/2022), cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng như họ đã từng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm vốn để làm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tâm địa lương thiện, là người tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người nên có không ít quý nhân giúp đỡ. Tử vi dự báo qua hết hôm nay (28/10/2022), sự nghiệp của người tuổi Sửu bước vào giai đoạn "phát triển nhanh chóng", mọi việc của con giáp này đều thông suốt, giải quyết được những vấn đề khúc mắc tồn đọng trước đây nên không còn phải lo lắng về điều tiếng, hay thị phi nữa.

Ngoài ra, thu nhập của người tuổi Sửu cũng tăng nhanh nhờ công việc thuận tiện, suôn sẻ. Không chỉ vậy, con giáp này còn có vận đào hoa sáng sủa, chuyện tình cảm thăng hoa trong thời gian tới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.