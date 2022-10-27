Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 23:37

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng

Tuổi Dậu

Đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tuy nhiên giai đoạn đầu năm 2022 đến nay có vẻ như không mấy suôn sẻ với con giáp này. Dẫu vậy, con giáp này vẫn không bỏ cuộc nên vì thế sắp tới đây họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, tuổi Dậu trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11) tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Trong giai đoạn tới đây, tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân các dự án đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiền về liên tục giúp bản mệnh có được cuộc sống an nhàn hơn trước.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong tuần mới (31/10 – 6/11). Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng - Ảnh 2

Đồng thời, con giáp này có thể kiếm tiền nhanh hơn, sự nghiệp tiến triển tốt hơn. Thành công của người tuổi Mùi được hầu hết mọi người công nhận nên họ ngày càng có hậu thuẫn, nhận được sự ủng hộ, trợ giúp để sự nghiệp ngày càng suôn sẻ hơn. Trong tương lai, con giáp tuổi Mùi có thể thăng chức, tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn, không gặp khó khăn gì.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là 1 trong số 2 con giáp phát tài tuần mới (31/10 – 6/11) này, chủ yếu là vì chuyện hợp tác làm ăn của bạn tiến triển rất thuận lợi, thậm chí, bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu. 

Tử vi dự báo tuần mới (31/10 – 6/11), Thần Phật sủng ái, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần, tiền tài bạt ngàn, sự nghiệp may mắn, phú quý sáng bừng - Ảnh 3

Với những người tuổi Thìn đang làm kinh doanh buôn bán, chỉ cần bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới. Người tuổi Thìn hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội để kiếm về khoản thu khả quan hơn nữa. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Hãy coi đó là nguồn động viên, khích lệ để có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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