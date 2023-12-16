Qua đêm nay, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, tài vận lao đao, sự nghiệp khó thành, mất hết tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 18:31

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo khi liên tục gặp vận xui trong con đường công danh, sự nghiệp, tiền tài đến tình duyên.

 

Con giáp tuổi Mùi

Qua đêm nay, vận lâm Kiếp Tài nên tuổi Mùi hơi mệt mỏi và khá khó tính trong công việc, hay bị tiểu nhân soi mói. Nay hiệu suất công việc bị giảm xuống, bạn dễ bị va chạm hoặc cạnh tranh với đối thủ làm ăn, cãi nhau to tiếng.

Qua đêm nay, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, tài vận lao đao, sự nghiệp khó thành, mất hết tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài chính không được may mắn, tuy thu được chút lợi nhưng cũng cần đề phòng sự tác động của vận xấu, dễ bị mất tiền oan. Người làm công ăn lương thì nên hài lòng với đồng lương ở thời điểm hiện tại vì nếu như bạn chuyển việc vào thời điểm này thì rất khó kiếm được việc như ý.

Con giáp tuổi Dậu

Qua đêm nay, Thương Quan lâm mệnh khiến tuổi Dậu vô cùng lao đao vì công việc. Con giáp này không thể hiểu được tại sao kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng. Thời gian tới nên tránh dính dáng đến pháp luật, hãy làm ăn lương thiện kẻo hối hận không kịp, đừng ham tiền to.

Qua đêm nay, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, tài vận lao đao, sự nghiệp khó thành, mất hết tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm và quan hệ bạn bè cũng không được như ý muốn. Những nồng nhiệt thuở ban đầu đang dần nguội lạnh. Bản mệnh thường khá đơn độc, cô quạnh, thỉnh thoảng gặp được người hợp cạ nhưng hiếm khi gặp được nhau.

Con giáp tuổi Tuất

Qua đêm nay, người tuổi Tuất bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Qua đêm nay, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, tài vận lao đao, sự nghiệp khó thành, mất hết tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tuất sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Tuất đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

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Qua đêm nay, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, may mắn vào người, thành công bám víu, làm ăn thuận lợi, giàu sang phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp đẩy lùi vận xui, may mắn vào người, thành công bám víu, làm ăn thuận lợi, giàu sang phú quý

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