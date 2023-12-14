Qua đêm nay, 3 con giáp gặp họa Tương Hại, xui xẻo đủ đường, tiền mất tật mang, tình duyên căng thẳng

Người tuổi Sửu nên để ý tới những tín hiệu cảnh báo mà Thương Quan đang cố gắng cho bạn biết. Đừng quá bực bội hay nóng giận, nếu những kế hoạch bạn đã định sẵn trong đầu thì nay cần phải xem xét lại một lần nữa. Cuộc sống là vậy, bạn đủ thông minh và tỉnh táo để tìm ra những chướng ngại đang cản trở trên con đường của mình.

Qua đêm nay, Tương Hại khiến cho con giáp tuổi Sửu cảm thấy cực kỳ khó khăn trong việc ra quyết định cho dù ban đầu bạn cứ tưởng rằng mọi thứ dễ dàng. Nếu cần sự hỗ trợ của ai đó thì bản mệnh cũng nên chủ động lên tiếng, không nên chủ quan một chút nào trong tình huống hiện tại.

Con giáp tuổi Hợi

Qua đêm nay, tuổi Hợi thích gì làm nấy và không muốn nghe theo lời nhắc nhở của người khác. Con giáp này có thể lựa chọn cách làm việc của mình, song cần hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công, chớ gây phiền phức cho tập thể. Người làm lãnh đạo cần thay đổi bản tính độc đoán, bắt người khác phải làm theo ý mình. Không phải lúc nào bản mệnh cũng có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề, vì thế việc lắng nghe quan điểm của cấp dưới là vô cùng cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc có thể là một trong những tác nhân gây ra căng thẳng trong mối quan hệ của hai người. Dạo gần đây bạn có cảm giác của sự xa cách và chính điều này có thể làm nảy sinh những nghi ngờ.

Con giáp tuổi Ngọ

Qua đêm nay tuổi Ngọ sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Ngọ cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đây sẽ là ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Ngọ, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

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