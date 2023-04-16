Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay đừng quá tin tưởng người lạ, chú ý kẻo tiểu nhân hãm hại.

Tình duyên: Vợ chồng chưa có em bé dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng, du lịch hâm nóng tình cảm.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại.

Tài lộc: Tài lộc chưa nổi bật, tốn kém nhiều cho những bữa ăn sang trọng.

Sức khỏe: Nằm nghiêng bên trái khi ngủ sẽ rất tốt cho hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, tuổi Mùi đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thời gian này bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định.

Trong tuần vẫn có thể xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, con giáp này hoàn toàn có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt được diễn biến công việc một cách dễ dàng. Nếu cố gắng hết mình, tuổi Mùi sẽ đạt được thành quả như mong đợi.

Về phương diện tài lộc, tuổi Mùi có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Con giáp này có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm thêm các đối tác làm ăn tiềm năng, tăng cường tỷ lệ thành công cho việc đầu tư kinh doanh.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi được khuyên rằng cần yêu thương bản thân mình trước khi yêu người khác. Con giáp này hy sinh quá nhiều mà quên mất bản thân cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, đừng chỉ quan tâm tới cảm nhận của người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay bất ngờ trong gia đạo có tin vui đón thành viên mới.

Công việc: Công việc người tuổi Thân chững lại, chưa có nhiều thay đổi mới, bạn đang mong muốn thay đổi nơi làm việc.

Tình duyên: Tình cảm đủ đầy, hạnh phúc bên cạnh người đã cùng bạn trải qua nhiều biến cố.

Tài lộc: Gia đình bạn có tin vui về tài lộc, đón nhận thêm thành viên mới.

Sức khỏe:Người gầy có thể do đang thiếu sắt, hoặc kẽm hay đến bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm