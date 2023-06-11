Qua đêm nay, 12/6/2023 3 con giáp trở mình, được THẦN TÀI 'ưu ái' gọi tên trên bảng vàng, tiền ùa vào từ cửa trước, kim cương chạy vào cửa sau

Tuổi Sửu

Hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy, bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. Tình cảm như ý, tuổi Sửu đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp tuổi Sửu thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khoẻ của tuổi Sửu hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm Tuổi Sửu nhé.

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Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày “xuôi chèo mát mái”. Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ nên người tuổi này luôn có tinh thần phấn chấn và vui vẻ để làm việc. Bên cạnh đó, đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để người tuổi này bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đề ra trước đó.