Qua 1h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, thần tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp có vận trình phất lên như vũ bão, của cải tràn trề, danh vọng leo cao

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 03:00

Ngọc Hoàng phù trợ, chiếu cố giúp 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm này.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ rất tốt bụng, làm việc gì cũng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể không toan tính thiệt hơn.

Qua 1h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, thần tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp có vận trình phất lên như vũ bão, của cải tràn trề, danh vọng leo cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những chú Mèo thường có sức sống và nghị lực mạnh mẽ. Họ có khả năng thích ứng linh hoạt, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể giữ thái độ bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Vận trình của những người tuổi Mão thường vượng quý nhân. Sự cởi mở, nhiệt tình và tốt tính khiến họ đi đâu cũng dễ có người quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vậy, nhìn chung cuộc đời họ sẽ suôn sẻ hanh thông, dần đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy, để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng đối mặt với nhiều thách thức để rèn luyện ý chí của bản thân, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. 

Qua 1h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, thần tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp có vận trình phất lên như vũ bão, của cải tràn trề, danh vọng leo cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này những người tuổi Tý sẽ tìm được hướng đi mới trong tương lai, ban đầu có chút khó khăn nhưng sau tất cả họ sẽ thành công vang dội. Đặc biệt, cuối năm nay, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Thân

Đường sự nghiệp của bản mệnh được Chính Quan chiếu cố nên sẽ tiến triển vượt ngoài mong đợi. Thời gian là cây cầu tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn, đừng ngại cống hiến. Ai đang chờ điểm số thi cử, bằng cấp, chứng chỉ, xin việc thì sớm nhận được tin tốt.

Qua 1h khuya Thứ 5 ngày 1/12: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, thần tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp có vận trình phất lên như vũ bão, của cải tràn trề, danh vọng leo cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tự tin vào năng lực của chính mình, bạn cũng rất có trách nhiệm trong công việc, nên được nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ cấp trên. Thân hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp được Trời thương vào đúng 22h tối Thứ 4 ngày 30/11: Cuộc sống thăng hoa, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt

3 con giáp được Trời thương vào đúng 22h tối Thứ 4 ngày 30/11: Cuộc sống thăng hoa, tài lộc tăng vọt, may mắn đủ đường, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt

Vào khung giờ này Sao Khuê xuất hiện nên 3 con giáp sau đón tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc.

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