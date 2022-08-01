Qua 12h trưa nay (1/8), 3 con giáp vàng ăn lộc bề trên, được Tổ tiên che chở, phúc dày mệnh lớn, tài lộc dồi dào, mọi sự trăm bề đều thuận phát

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu trời sinh can đảm, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống vô tư, thoải mái, luôn giữ tư tưởng tích cực. Không những thế, họ là người tốt bụng, khéo léo nên sẽ sớm thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.

Thời gian gần đây, con giáp này đã làm chủ được tình hình. Công việc kinh doanh của họ dần xuôi chiều mát mái.

Qua 12h trưa nay, tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trước, nhất là đối với người làm kinh doanh.. Nếu trước đây, họ làm ăn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đến tháng 8, người tuổi Dần sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Cát khí còn che chở cho Dần ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, qua 12h trưa nay (1/8), người tuổi Dần sẽ được ơn trên ban lộc, làm gì cũng thuận lợi, gặp may. Với người kinh doanh thì thu về bạc tỷ, còn người làm công ăn lương dễ có cơ hội thăng chức tăng lương, được sếp tin tưởng giao trọng trách lớn, được người người nể phục.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão tháng này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Ảnh minh họa

Công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.