Đúng 10h ngày thứ 2 (1/8): Phật Bà hiển linh phủ hộ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, giàu sang ập tới, làm ăn phất phát, sự nghiệp lên cao, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 17:00

Những con giáp dưới đây có cơ hội phát huy năng lực đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ được nhiều người yêu thích vì tính cách nổi bật, sống lý trí hơn người. Họ không để cảm xúc bị mất kiểm soát, từ khi còn bé đến khi trưởng thành, sự nhiệt tình của họ đã truyền lửa cho nhiều bạn bè xung quanh và kết thêm được nhiều đồng đội thân thiết.

Chỉ cần bạn quan tâm một chút thì con giáp tuổi Tỵ cũng không để bạn phải chịu thiệt thòi, nhất định sẽ mang đến cho cuộc sống của bạn những điều tươi sáng.

Đúng 10h ngày thứ 2 (1/8): Phật Bà hiển linh phủ hộ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, giàu sang ập tới, làm ăn phất phát, sự nghiệp lên cao, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều điều khả quan vào những tháng cuối năm 2022 đặc biệt từ 10h sáng mai. Người độc thân sẽ tìm được tình yêu đích thực. Ai đã có tình yêu đích thực thì sẽ giàu có hơn và nắm bắt được những cơ hội thăng tiến mới trong cuộc sống. Tương lai, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có một tuần tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. 10h ngày thứ 2 (1/8), mọi mặt chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, bởi mọi chuyển sẽ dần dần tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, với những người tuổi Hợi còn trẻ nếu như muốn thì một chân trời mới một cơ hội phát triển sự nghiệp mới thì đây chính là thời cơ tốt để bạn có thể nhảy việc.

Đúng 10h ngày thứ 2 (1/8): Phật Bà hiển linh phủ hộ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, giàu sang ập tới, làm ăn phất phát, sự nghiệp lên cao, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Về chuyện tình cảm do vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Bạn nên tích cực trò chuyện, tìm hiểu những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Trong gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy hài hòa. Người ấy tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng tốt.

Tuổi Sửu

10h ngày thứ 2 (1/8) Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Những người làm kinh doanh sẽ có doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi Sửu biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Một số người có thể thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Có người nhận tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích cóp được.

Đúng 10h ngày thứ 2 (1/8): Phật Bà hiển linh phủ hộ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, giàu sang ập tới, làm ăn phất phát, sự nghiệp lên cao, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Người làm công ăn lương có nguồn tiền đến từ các khoản như lương, thưởng nóng. Nhờ vậy Sửu có thêm động lực để tập trung và cố gắng hơn cho tương lai.

Với người vẫn đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý cũng đừng vội buồn. Sửu không nên quá xem trọng yếu tố vật chất kẻo tạo thêm áp lực cho bản thân. Chỉ cần kiên trì nỗ lực thì thành quả sớm muộn gì cũng đến.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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