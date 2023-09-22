Qua 00h đêm nay (23/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp mở cửa là thấy lộc, tiền tài viên mãn, cuộc đời tươi đẹp như hoa

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 22:33

Đúng rạng sáng ngày 23/9, tài lộc của 3 con giáp này ngày một hanh thông, cứ mở cửa là hốt bạc, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Sửu có một ngày khá yên bình, làm gì cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Con giáp này có thể tự tin theo đuổi lý tưởng bản thân mong ước có được mà không phải bận tâm đến quá nhiều về điều người khác nói về mình.

Nay cũng là một ngày tuổi Sửu có tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ trên còn đường tìm kiếm tài lộc, tạo ra những cơ hội để có thể phát huy được thế mạnh của mình trong công việc, giúp cải thiện tài chính.

Vận trình tình cảm cũng tiến triển khá tốt. Mọi trở ngại ngăn cách đôi lứa trước đó đều được tháo gỡ nhanh chóng. Người độc thân có thể chủ động bật đèn xanh cho đối tượng đang theo đuổi nếu bản mệnh cũng có sẵn cảm tình với đối phương, hạnh phúc là phải do tự mình nắm lấy.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Qua 00h đêm nay (23/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp mở cửa là thấy lộc, tiền tài viên mãn, cuộc đời tươi đẹp như hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Sự kiên nhẫn là một trong những đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần. Bản mệnh có khả năng chịu đựng khó khăn và thách thức trong cuộc sống một cách bền bỉ. Sự kiên nhẫn giúp con giáp tuổi Dần vượt qua các khó khăn và đạt được những mục tiêu lớn.

Người tuổi Dần rất thực tế và luôn đánh giá tình huống dựa trên sự hiểu biết cụ thể. Bản mệnh không dễ bị lừa dối bởi lý thuyết hoặc ý tưởng phi thực tế. Thay vào đó, con giáp này rất thực tế trong quản lý tài chính và công việc hàng ngày.

Người tuổi Dần chăm chỉ và có tinh thần dám nghĩ dám làm mạnh mẽ. Đúng 23/9, sự nghiệp của người tuổi Dần ngày một thành công, rộng đường thăng tiến, kiếm tiền đầy túi.

Bên cạnh đó, nhờ nguồn tài chính vững vàng, bản mệnh có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh sinh lời. Nắm bắt được cơ hội phù hợp, người tuổi Dần sẽ kiếm được nguồn lợi lớn, thậm chí giúp đỡ được những người xung quanh.

Trước khi sang tháng 10, người tuổi Dần vô cùng may mắn. Công việc thăng tiến thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh có thể kí kết hợp đồng béo bở giúp cải thiện cuộc sống. Người đang nợ nần cũng sớm tất toán hết nợ, tinh thần thoải mái.

Qua 00h đêm nay (23/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp mở cửa là thấy lộc, tiền tài viên mãn, cuộc đời tươi đẹp như hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn khó khăn bao nhiêu cũng vượt qua, giờ hãy tận hưởng. 

Công việc: Người tuổi Thìn công việc khó khăn đã vượt qua rất tốt, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc.   

Tình cảm: Tình cảm khó nói, bạn chưa thổ lộ tấm chân tình của bản thân.  

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tốt lên, cố gắng vượt qua khủng hoảng kinh tế. 

Sức khoẻ: Vùng thắt lưng ngồi nhiều, dễ đau nhức. 

Qua 00h đêm nay (23/9): Cây phát tài trổ bông, 3 con giáp mở cửa là thấy lộc, tiền tài viên mãn, cuộc đời tươi đẹp như hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 23/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, hôn nhân hạnh phúc, tài vận bùng nổ bất ngờ

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 23/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, hôn nhân hạnh phúc, tài vận bùng nổ bất ngờ

Trong ngày mới này, 3 con giáp sau nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

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