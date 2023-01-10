Qua 00:00 đêm nay (10/1): 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, mua nhà sắm xe tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 17:35

Rũ sạch vận xui, bước qua đêm nay (10/1), 3 con giáp dưới đây vạn sự hanh thông, công thành danh toại, vạn sự đều thành.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Họ làm việc gì cũng kiên nhẫn, điềm đạm chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội.

Qua 00:00 đêm nay (10/1): 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 1
Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả - Ảnh minh họa: Internet

 

Qua 00:00 đêm nay (10/1), người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của họ ngày càng hưng vượng. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Qua 00:00 đêm nay (10/1): 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 2
Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay (10/1), người tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mùi có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người khôn khéo, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế. Trong công việc, họ thể hiện bản thân là người có trách nhiệm. Chỉ cần được giao nhiệm vụ thì họ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Con giáp tuổi Mão sở hữu trí tuệ thông minh hơn người lại ham học hỏi, tư duy tốt nên có thể thành công.

Qua 00:00 đêm nay (10/1): 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 3
Con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Qua 00:00 đêm nay (10/1), người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống. Chính bởi vậy nên người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Những người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp.

Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Con giáp tuổi này đạt thành tích tốt trong công việc sẽ được cấp trên khen thưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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