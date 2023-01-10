Liên tiếp từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', vận trình xuôi thuận, tiền của đầy nhà, gặt hái nhiều thành công, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 11:31

Bước vào 4 ngày tới đây, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Sửu

4 ngày tới, được cát tinh nhập mệnh, tuổi Sửu sẽ thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Liên tiếp từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', vận trình xuôi thuận, tiền của đầy nhà, gặt hái nhiều thành công, danh lợi song toàn - Ảnh 1
Có thể nói mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm trái ngọt mà con giáp may mắn này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp có nói, Kim Đẩu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thực sự khó khăn và vất vả, có thể nói mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm trái ngọt mà con giáp may mắn này xứng đáng nhận được.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Sửu sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tuổi Thân‏

‏Tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, họ là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng người tuổi Thân bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Liên tiếp từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', vận trình xuôi thuận, tiền của đầy nhà, gặt hái nhiều thành công, danh lợi song toàn - Ảnh 2
Người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, họ còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu.

Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của người tuổi Thân trong năm mới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Liên tiếp từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', vận trình xuôi thuận, tiền của đầy nhà, gặt hái nhiều thành công, danh lợi song toàn - Ảnh 3
Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày 11/1 đến ngày 14/1, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 19h chiều mai (11/1), 3 con giáp số hưởng tài lộc thênh thang, tiền bạc đầy ụ, trả sạch nợ nần, công việc hanh thông, phất lên giàu có

Đồng hồ điểm đúng 19h chiều mai (11/1), 3 con giáp số hưởng tài lộc thênh thang, tiền bạc đầy ụ, trả sạch nợ nần, công việc hanh thông, phất lên giàu có

Đúng 19h chiều mai (11/1), 3 con giáp này có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm về một khoản tiền không hề nhỏ.

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